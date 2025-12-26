Магнус Карлсен ще бъде "опасен" на Световното по рапид и блиц

Гросмайсторът Магнус Карлсен заяви, че влиза в Световното първенство по ускорен и блиц шах с мотивация и решимост „да даде всичко от себе си“, след няколко месеца на колебания дали изобщо ще участва в турнирите.

Първият ден на Световното първенство по ускорен шах на ФИДЕ за 2025 година започва на 26 декември в Доха, Катар, а Световното първенство по блиц ще се проведе на 29 декември. Така ще бъде сложен край на шахматния календар – коледна традиция за феновете по цял свят, започнала в същия град през 2016 година.

Карлсен участва във всяко Световно първенство по ускорен и блиц шах от 2014 година насам и пристига в Доха като световен номер едно и в двете дисциплини. С впечатляващите 13 световни титли в скоростния шах той има повече отличия от всички свои съперници, взети заедно.

В разговор с Аскилд Брюн от Chess.com по време на Freestyle Chess Grand Slam в Южна Африка този месец Карлсен сподели очакванията си за шампионата и размислите си за година, белязана от сериозни житейски промени.

Въпреки че вече е спечелил осем турнира във всички формати през 2025 година, 35-годишният норвежец няма намерение да намалява темпото. „Играя, за да се предизвиквам. Това е турнир, в който искам да се представя добре“, каза той. „Мотивиран съм да дам всичко от себе си и да се представя силно. Докато съм в добра форма, ще бъда опасен.“

Карлсен призна, че в един момент е бил „почти напълно извън“ надпреварата и е бил близо до това да пропусне събитието заради дългогодишния си конфликт с ФИДЕ. Недоволството му от международната федерация достигна връхна точка на Световното първенство по ускорен шах през 2024 година, когато беше глобен с 200 долара за това, че е играл с дънки.

Скандалът стана известен като „Джинсигейт“ и обиколи световните медии. По-късно Карлсен продаде дънките на благотворителен търг за 36 000 долара след ожесточено наддаване. След като се оттегли от турнира по ускорен шах, той заяви, че е „в пълна война с ФИДЕ“, но впоследствие направи обрат и участва в блиц шампионата, като се съгласи да раздели титлата с гросмайстор Ян Непомнящи – още една полемика, която привлече глобално внимание.

През февруари Карлсен заяви пред норвежката телевизия TV 2, че участието му в бъдещи събития на ФИДЕ е „напълно изключено“. През октомври обаче той каза пред Take Take Take, че позицията му се е променила „от категорично не към може би“.

В края на ноември ФИДЕ официално потвърди участието му. Няколко фактора са повлияли на решението му. „Преди всичко намерих мотивация да играя и да се състезавам срещу най-добрите в рамките на световно първенство“, обясни той. „Освен това това се превърна в традиция в Норвегия.“

Карлсен добави, че макар да не е имал директен контакт с ФИДЕ относно участието си, добрите му отношения с организатора на турнира – гросмайстор Мохд Ал-Мудахка – също са изиграли роля. „Семейството ми и аз имаме много добри отношения с него и това също е част от причината да искам да участвам.“

Карлсен намекна, че основните му съперници са гросмайсторите Хикару Накамура и Алиреза Фируджа, като даде да се разбере, че зад тях има осезаема дистанция. Накамура, който наскоро стана баща, няма да участва в Доха, докато Фируджа беше официално потвърден от ФИДЕ през последните дни – новина, която зарадва феновете, тъй като французинът с ирански корени със сигурност ще окаже сериозна съпротива на Карлсен.

„Основно съм фокусиран върху собствената си игра. Ако играя добре, ще имам много добри шансове. След мен надпреварата е напълно отворена“, каза Карлсен.

Той коментира и значителните промени във формата тази година – 19 предварителни кръга в блица и само четири места за елиминационната фаза, в сравнение с 13 кръга миналата година, когато той спорно раздели титлата с Непомняшчи. Карлсен приветства промяната.

„Мисля, че е добре да има повече партии в предварителната фаза“, каза той. „Миналата година с едва 13 кръга всичко стана много хаотично – направо бъркотия.“

По-дългата предварителна фаза премахва и оправданията, отбеляза той: „Ако не съм в топ 4 след 19 кръга, значи просто не съм достатъчно добър.“

Поглеждайки назад, Карлсен описа годината си като „забавно пътешествие“, в което се ожени за Ела Виктория Карлсен през януари и стана баща на момченце през септември. Шахматният му връх за годината беше впечатляващият резултат 9 от 9 партии на Grenke Chess Freestyle Open.

Дали Карлсен ще си тръгне от Доха с една, две или нито една нова титла, остава отворен въпрос, но както винаги Световното първенство по ускорен и блиц шах обещава обрати, напрежение и зрелищен шах от началото до края.