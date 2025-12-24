Популярни
Ван Гервен за двукратен световен шампион: Жалък слабак

  • 24 дек 2025 | 12:26
  • 203
  • 0
Ван Гервен за двукратен световен шампион: Жалък слабак

Майкъл ван Гервен заяви, че Питър Райт трябва да се оттегли от дартса и че „не е изненадан“ от отпадането на двукратния световен шампион още във втория кръг на Световното първенство.

Още сериозни имена са аут от Световното по дартс
Още сериозни имена са аут от Световното по дартс

Райт бе разгромен с 3:0 от германеца Арно Мерк във вторник, с което и без това трудната му 2025 година приключи с ранно отпадане в „Александра Палас“. Коментарите на ван Гервен идват седмица след като Райт заяви, че „зрението на нидерландеца вероятно започва да отслабва“.

„Изобщо не съм изненадан от представянето му, защото напоследък е жалък слабак“, каза ван Гервен след победата си с 3:1 над Уилям О’Конър. „Мисля, че така или иначе е време да се пенсионира.“

Откакто загуби първия си мач на Световното първенство в края на 2023 година, Райт се намира в сериозен спад и се смъкна значително в ранглистата. 55-годишният шотландец почти сигурно ще изпадне от Топ 32 след тазгодишния турнир в „Александра Палас“.

През цялата серия Premier League Darts през 2024 г. той спечели едва два мача и в последните две години не успя да стигне по-далеч от четвъртфиналите в нито един телевизионен ранкинг турнир.

