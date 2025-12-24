Ван Гервен за двукратен световен шампион: Жалък слабак

Майкъл ван Гервен заяви, че Питър Райт трябва да се оттегли от дартса и че „не е изненадан“ от отпадането на двукратния световен шампион още във втория кръг на Световното първенство.

Райт бе разгромен с 3:0 от германеца Арно Мерк във вторник, с което и без това трудната му 2025 година приключи с ранно отпадане в „Александра Палас“. Коментарите на ван Гервен идват седмица след като Райт заяви, че „зрението на нидерландеца вероятно започва да отслабва“.

„Изобщо не съм изненадан от представянето му, защото напоследък е жалък слабак“, каза ван Гервен след победата си с 3:1 над Уилям О’Конър. „Мисля, че така или иначе е време да се пенсионира.“

Откакто загуби първия си мач на Световното първенство в края на 2023 година, Райт се намира в сериозен спад и се смъкна значително в ранглистата. 55-годишният шотландец почти сигурно ще изпадне от Топ 32 след тазгодишния турнир в „Александра Палас“.

През цялата серия Premier League Darts през 2024 г. той спечели едва два мача и в последните две години не успя да стигне по-далеч от четвъртфиналите в нито един телевизионен ранкинг турнир.