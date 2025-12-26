Популярни

Стефанова в челото след първия ден на Световното в Доха

  • 26 дек 2025 | 22:19
  • 68
  • 0


Гросмайстор Антоанета Стефанова заема шестото място в класирането след изиграването на първите четири кръга при жените на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар.

Българката, която спечели световната титла в първото издание на шампионата през 2012 година, има актив от 3,5 точки, с които разделя местата от второ до осмо. Тя стартира с три последователни победи над китайката Ли Шуей, украинката Наталия Букса и рускинята Галина Михеева, а в четвъртия кръг направи реми с черните фигури с третата в стартовия списък Александра Горячкина от Русия.

Преди Стефанова в класирането е единствено китайката Цзинър Чжу, която е с максималния актив от 4 точки.

Силен старт в турнира направи и друга от българките - Нургюл Салимова. С 3 точки тя е на 29-о място, като има две победи и две ремита до момента, второто от които бе с една от основните претендентки за титлата - индийката Дивя Дешмух.

Другите две представителки на България в турнира при дамите - Белослава Кръстева и Надя Тончева, са съответно с 1,5 и 1 точки и са извън първите 100 в подреждането.

В събота предстоят нови четири кръга при жените, а в неделя са заключителните три кръга.

При мъжете Аркадий Найдич, който единствен се състезава с флага на България, е с актив от 1,5 точки след пет проведени кръга и на 203-а позиция. Лидер с 4,5 точки е петкратният световен шампион Магнус Карлсен, като същите точки имат и четирима други гросмайстори.

Мъжете ще играят 13 кръга за определянето на новия световен шампион в ускорения шахмат.

