Девойките на България спечелиха европейското издание на турнира IHF Trophy

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 17 години спечели турнира IHF Trophy зона Европа в косовската столица Прищина.

Възпитаничките на старши треньора Миглена Христова завършиха с пълен актив от 8 точки, след като триумфираха над Великобритания с 38:23 в последния кръг. Ивет Костадинова, Мартина Тодорова и Елеонора Кирева реализираха по 6 попадения в мача с островитянките, 5 пъти се разписа Мелиса Юмерова, а по 4 гола вкараха Карина Христова, Ния Цанкова и Нася Асенова.

Преди това българките записаха победи и над другите три участващи тима в надпреварата - над домакина Косово с 25:17, над Белгия с 32:27 и над Азербайджан с 47:25.

С първото място момичетата на Христова заслужиха правото да представят Европа в интерконтиненталното издание на турнира за IHF Trophy. Победителят в него ще си осигури директно класиране на световно първенство.

Снимки: официалната Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës