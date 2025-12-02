Популярни
Дилън Брукс за ЛеБрон: Той харесва хора, които се кланят, аз не се кланям

  • 2 дек 2025 | 15:07
Крилото на Финикс Сънс Дилън Брукс заяви след победата на "Слънцата" над Лос Анджелис Лейкърс със 125:108, че суперзвездата на "Езерняците" ЛеБрон Джеймс харесва хора, които "се кланят". Канадецът и Джеймс не се харесват особено и Брукс не пропусна да изпрати словестна стреличка към 40-годишното крило на Лейкърс.

Брукс избухна с 33 точки в двубоя, докато ЛеБрон нямаше ден и завърши мача с едва 10, след стрелба от игра 3/10.

Дончич изригна с 38 точки, но Финикс сложи край на победната серия на ЛА Лейкърс

"Той харесва хора, които се кланят. Аз не се кланям", каза Дилън Брукс по време на интервю в съблекалнята след края на срещата в Лос Анджелис.

