Дилън Брукс за ЛеБрон: Той харесва хора, които се кланят, аз не се кланям

Крилото на Финикс Сънс Дилън Брукс заяви след победата на "Слънцата" над Лос Анджелис Лейкърс със 125:108, че суперзвездата на "Езерняците" ЛеБрон Джеймс харесва хора, които "се кланят". Канадецът и Джеймс не се харесват особено и Брукс не пропусна да изпрати словестна стреличка към 40-годишното крило на Лейкърс.

Брукс избухна с 33 точки в двубоя, докато ЛеБрон нямаше ден и завърши мача с едва 10, след стрелба от игра 3/10.

"Той харесва хора, които се кланят. Аз не се кланям", каза Дилън Брукс по време на интервю в съблекалнята след края на срещата в Лос Анджелис.

"I'm a competitor man. I don't really like the smiling, the giggling and all that. Just letting him know I'm here and I'm still rising."



Dillon Brooks on his interaction with LeBron James in Suns 125-108 win over Lakers.



"He likes people that bow down. I don't bow down. That… pic.twitter.com/7saE1Qg8qt — Duane Rankin (@DuaneRankin) December 2, 2025