Байерн се завръща към задачите в Бундеслигата и бързо трябва да забрави за загубата от Арсенал

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Санкт Паули в мач от Бундеслигата на 29 ноември 2025 г. Двубоят ще започне в 16:30 часа на стадион "Алианц Арена". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Феликс Цвайер. Това е важен мач за двата отбора, които се намират в коренно различни ситуации в класирането на германското първенство.

Байерн (Мюнхен) доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с 31 точки след 11 изиграни мача. Баварците демонстрират впечатляваща голова форма с 41 отбелязани гола и само 8 допуснати. От друга страна, Санкт Паули се намира в опасната зона, заемайки 16-та позиция с едва 7 точки от същия брой мачове. Тимът сериозни проблеми в нападение с едва 9 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 21. Разликата от 24 точки между двата отбора ясно показва фаворита в предстоящия двубой, като победа за Байерн би затвърдила лидерската им позиция, докато Санкт Паули се нуждае от точки, за да се измъкне от зоната на изпадащите.

Байерн трябваше да прави обрат, но стигна до разгром

Байерн (Мюнхен) показва смесени резултати в последните си пет мача. Баварците претърпяха загуба от Арсенал с 3:1 в Шампионската лига на 26.11.2025 г., но преди това разгромиха Фрайбург с 6:2 в Бундеслигата на 22.11.2025 г. Отборът завърши наравно 2:2 с Унион (Берлин) на 08.11.2025 г., а преди това постигна две победи – срещу Пари Сен Жермен с 2:1 в Шампионската лига на 04.11.2025 г. и срещу шампиона Байер (Леверкузен) с 3:0 на 01.11.2025 г. Санкт Паули е в много по-лоша форма, с четири загуби и едно равенство в последните пет мача. Отборът загуби от Унион (Берлин) с 0:1 на 23.11.2025 г., от Фрайбург с 2:1 на 09.11.2025 г. и бе разгромен от Борусия (Мьонхенгладбах) с 0:4 на 01.11.2025 г. Единственият им положителен резултат бе равенството 2:2 срещу Хофенхайм за Купата на Германия на 28.10.2025 г., последвано от загуба с 2:0 от Айнтрахт (Франкфурт) на 25.10.2025 г.

Байерн (Мюнхен) има категорично предимство в директните двубои със Санкт Паули. В последните пет срещи между двата отбора, баварците имат пълен комплект от пет победи. Последният им двубой бе на 29.03.2025 г., когато Байерн победи с 3:2 в мач от Бундеслигата. Преди това, на 09.11.2024 г., баварците спечелиха с 1:0 като гост. Особено впечатляваща бе победата на Байерн с 8:1 на 07.05.2011 г. на терена на Санкт Паули. Предишните срещи също завършиха с победи за Байерн – 3:0 на 11.12.2010 г. в Бундеслигата и 2:1 на 09.09.2006 г. за Купата на Германия. Тази статистика показва пълното превъзходство на баварския гранд в директните сблъсъци.

Хари Кейн е безспорната звезда на Байерн (Мюнхен), като английският нападател продължава да демонстрира изключителна резултатност в Бундеслигата. Капитанът на английския национален отбор е в основата на впечатляващата голова продукция на баварците с 41 отбелязани гола в първенството. Неговата способност да завършва атаките и да създава положения за съотборниците си го прави най-опасното оръжие в арсенала на Венсан Компани. От другата страна, Андреас Хунтонджи е ключовата фигура за Санкт Паули. Младият нападател, роден през 2002 г., носи основната тежест в атаката на хамбургския тим, който има сериозни проблеми в реализацията с едва 9 отбелязани гола. Хунтонджи ще трябва да покаже най-доброто от себе си, за да помогне на отбора си срещу силната защита на Байерн, която е допуснала само 8 гола в 11 мача.