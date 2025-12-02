Популярни
Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

  • 2 дек 2025 | 06:45
  • 803
  • 0
Фулъм посреща Манчестър Сити в мач от междинния 14-ти кръг в Премиър лийг, който е с начален час 21:30. Двубоят на "Крейвън Котидж" ще бъде ръководен Крейг Поусън и противопоставя два отбора, които постигнаха ценни победи през уикендаи днес отново ще преследват трите точки.

Манчестър Сити заема второто място в класирането с 25 точки от 13 изиграни мача, като отборът е отбелязал 27 гола и е допуснал 12. "Гражданите" се нуждаят от победа, за да поддържат темпото в борбата за титлата, особено след неотдавнашните си колебливи резултати. При успех днес, тимът на Пеп Гуардиола ще се доближи на 2 точки до лидера Арсенал.

Фулъм се намира на 15-а позиция с актив от 17 точки. "Котоджърс" са в добра форма напоследък и победа срещу един от грандовете би им дала допълнителна увереност и би ги отдалечила още повече от зоната на изпадащите.

Фулъм тръгна нагоре с три победи в последните четири срещи в Премиър лийг. През уикенда отборът на Марко Силва надви Тотнъм с 2:1, преди това надделя над Съндърланд с 1:0 и разгроми Уулвърхамптън с 3:0. Единственото поражение дойде при гостуването на Евертън с 0:2. В турнира за "Карабао Къп" Фулъм елиминира Уикъмб след изпълнение на дузпи.

Манчестър Сити е далеч от оптималната си форма. "Гражданите" победиха драматично Лийдс с 3:2 в последния си мач, но преди това загубиха от Байер (Леверкузен) с 0:2 в Шампионската лига и от Нюкасъл с 1:2 в първенството. Преди двата негативни резултата "гражданите" постигнаха убедителни победи над Ливърпул с 3:0 и Борусия (Дортмунд) с 4:1.

Фулъм разчита на добрата форма на Хари Уилсън, който се очаква да бъде основна заплаха за защитата на Манчестър Сити. Нападателите Раул Хименес и Родриго Муниз също ще бъдат важни за атаката на домакините.

Манчестър Сити отново ще се облегне на голмайсторските способности на Ерлинг Холанд. Фил Фоудън и Жереми Доку също са способни да създадат много проблеми на "котиджърс".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 25 май 2025 г. в мач от Премиър лийг. Тогава Манчестър Сити победи с 2:0 на "Крейвън Котидж". Преди това, през октомври 2024 г., "гражданите" надделяха с 3:2 в оспорван мач на своя стадион.

Историята между двата отбора показва ясно превъзходство на Манчестър Сити, който е спечелил и петте последни срещи, а два от успехите бяха с разгромни резултати - 5:1 и 4:0.

