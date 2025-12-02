Шампионът във Формула 2 се присъедини към програмата на Макларън

Новият шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли се присъедини към Макларън като тестови пилот, съобщават от отбора от Формула 1. 20-годишният италианец спечели титлата в състезанието в Катар, където завърши на втора позиция и с пет места пред българския дебютант Никола Цолов.

Форнароли пое по стъпките на Оскар Пиастри и друг тестови пилот на Макларън - Габриел Бортолето, който в момента е част от Заубер. Досущ като италианеца, двамата спечелиха титли във Формула 3 и Формула 2 в поредни години.

Welcoming Leonardo Fornaroli, Richard Verschoor and Christian Costoya to our Driver Development Programme 🧡



Super excited to see what we can achieve together 🙌 — McLaren (@McLarenF1) December 2, 2025

Съперникът на Форнароли за трофея през тази година Ричард Фершор, трети в класирането на шампионата, също се присъедини към програмата за развитие на пилоти на Макларън. Отборът участва още в американските серии IndyCar и ще влезе в Световния ендюрънс шампионат от 2027.

Пиастри и неговият съотборник Ландо Норис се надпреварват с действащия шампион Макс Ферстапен за титлата във Формула 1. Битката ще бъде решена в предстоящото Гран при на Абу Даби.