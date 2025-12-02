Жоел Арате: 2026 година ще е много важна за нас

Треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате похвали състезателите си за блестящото представяне на Европейското първенство до 23 години в Будапеща. С едно злато (Радослав Росенов) и две сребра (Викторио Илиев и Уилиам Чолов) България зае трето място в класирането по отличия на шампионата в унгарската столица.

"Тази година имахме трима боксьори на финали, едно злато, всички се представиха добре", сподели Арате на пресконференция в Пресклуб "България".

Кубинският специалист връчи специален подарък на президента на БФБокс Красимир Инински - златен медал, от името на Европейския боксов съвет.

В същото време, вчера беше официално обявено, че България ще бъде домакин на следващото Европейско първенство за мъже и жени - през 2026 година.

"Имаме 4 големи състезания през 2026 година. Те дават точки за ранглистата, следващата година е много важна за нас", добави Арате.

