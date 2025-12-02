Красимир Инински: Неслучайно България е домакин на Европейското по бокс

Българска федерация по бокс проведе пресконференция, която Sportal.bg излъчи на живо. Поводът е страхотен - България ще бъде домакин на Европейското първенство за мъже и жени през 15-26 септември 2026 година. Също така ще бъде направена равносметка на успешното за страната ни Европейско до 23 год. в Унгария, където нашите боксьори заеха трето място в крайното класиране по медали.

"Благодаря на треньора и състезателите за успехите. Тази година сме шести в света и трети в Европа", започна президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински. "Европейското първенство в България догодина е награда за невероятната работа на страхотния ми екип. Не случайно го дават на нас, защото ние сме професионалисти и сме много добри в провеждането на големи международни турнири. Това е първият голям турнир след формирането на World Boxing", обясни Инински.

"Естествено, че съм доволен от резултатите през годината - ние сме шести в света, каквото и да кажа, ще бледнее пред резултатите", сподели президентът. "Важен е преходът от младежи към мъже. Европейското в България ще ни даде много важни ранкинг точки за следващата и по-следващата година. Нашата цел е боксьорите ни да са високо в ранкинга, за да може да са поставени в жребиите на турнирите. Жребият е много определящ в едно състезание. Ние мислим в перспектива и затова искаме боксьорите ни да имат много ранкинг точки", обясни Инински.

"Нямам представа колко ще струва организацията на Европейското, това може да стане ясно след края му. Ние за 2026-а също не знам конкретно колко бюджет ще имаме от ММС, не ме притеснява това - колкото ни дадат, ще се справим. Дайте да си говорим за бокс, а не за пари, защото когато се говори за пари, всичко се разваля", призова президентът на БФ Бокс.

"Благодаря на федерацията и на Красимир Инински. Благодаря и на треньорите ми. За четвърти път ставам шампион до 23 години, взех и купата за най-добър боксьор. Доволен съм от себе си и благодарение на Жоел Арате стигнах до тук. Той ме стимулираше да се отпусна и да играя моята игра. С техника и лекота мога да победя всички", каза четирикратният европейски шампион Радослав Росенов.

"Това първенство беше последно за мен в тази възрастова група. Исках злато, както съм правил досега, но малко не ми достигна. Имах много тежки съперници в моята категория, с които трябваше да се преборя. Благодаря на федерацията и треньорите, ние гледаме само напред и нагоре", каза сребърният медалист Уилиам Чолов.

"За мен беше първо първенство и целта беше минимум финал. Постигнах я и в следващите години ще се целя по високо - злато. На Европейското за мъже също ще се целя минимум във финала", каза дебютантът на такъв турнир Викторио Илиев, който спечели също сребро. "За догодина планирам да кача малко силова издръжливост, да укрепна повече. Целим се във високи резултати - европейски шампион до 23 и европейски шампион при мъжете. Иначе първият ми турнир догодина ще бъде "Странджата". Откакто съм в клуба на Боби Бояджиев, съм се подобрил значително", обясни Илиев.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев