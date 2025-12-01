България е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени 2026 година

България ще организира Европейското първенство по бокс за мъже и жени през 2026 година. Новината бе обявена официално от European Boxing, с което бе потвърдено още веднъж огромното доверие, спечелено на база отлична организация, с което Българска федерация по бокс се радва на международната сцена! Честта е още по-голяма, предвид че това ще бъде първото в историята Европейско първенство под шапката на World Boxing.

„European Boxing с радост информира, че България е избрана да приеме през 2026 година първото Европейско първенство за мъже и жени. Изпълнителното бюро избра България и София в много сериозна надпревара с още няколко кандидати, за да е домакин на това толкова голямо събитие догодина. За нашата организация това първенство е с огромна стойност, защото е дебютно под егидата на European Boxing.

България представи силна и стойностна кандидатура, подкрепена с отлична зала и с партньорството на Министерството на младежта и спорта. Предвид доказаното умение на страната ви да организира турнири от най-голям ранг смятаме, че София е идеалното място да е домакин на това най-голямо за European Boxing събитие“, гласи писмото на ЕВ.

„За Българска федерация по бокс е огромна чест, привилегия, но и отговорност да организира толкова голям и значим форум, като Европейското първенство за мъже и жени през 2026 година. Това е много важен момент в нашата съвместна история. Благодарим за доверието. През годините БФ Бокс се доказа като организатор от световно ниво. Сега обаче отговорността е още по-голяма, защото това ще е първо Европейско първенство под егидата на EUROPEAN BOXING“, каза от своя страна президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

Историческото събитие ще се проведе в периода 15-26 септември 2026 година в „Асикс Арена“ в София. То ще събере на едно място елита на Стария континент, както при мъжете, така и при жените. За България това е шанс да приеме за четвърти път в историята Европейско първенство за мъже. Досега столицата никога не е била домакин на такъв шампионат, след като тази чест е била оказвана на Варна (1983), Пловдив (2006) и Самоков (2015). София е приемала Европейско първенство, но за жени. Това се случи през 2016 и 2018 г.