Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. България е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени 2026 година

България е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени 2026 година

  • 1 дек 2025 | 17:01
  • 354
  • 0
България е домакин на Европейското първенство по бокс за мъже и жени 2026 година

България ще организира Европейското първенство по бокс за мъже и жени през 2026 година. Новината бе обявена официално от European Boxing, с което бе потвърдено още веднъж огромното доверие, спечелено на база отлична организация, с което Българска федерация по бокс се радва на международната сцена! Честта е още по-голяма, предвид че това ще бъде първото в историята Европейско първенство под шапката на World Boxing.

„European Boxing с радост информира, че България е избрана да приеме през 2026 година първото Европейско първенство за мъже и жени. Изпълнителното бюро избра България и София в много сериозна надпревара с още няколко кандидати, за да е домакин на това толкова голямо събитие догодина. За нашата организация това първенство е с огромна стойност, защото е дебютно под егидата на European Boxing.

Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс
Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

България представи силна и стойностна кандидатура, подкрепена с отлична зала и с партньорството на Министерството на младежта и спорта. Предвид доказаното умение на страната ви да организира турнири от най-голям ранг смятаме, че София е идеалното място да е домакин на това най-голямо за European Boxing събитие“, гласи писмото на ЕВ.

„За Българска федерация по бокс е огромна чест, привилегия, но и отговорност да организира толкова голям и значим форум, като Европейското първенство за мъже и жени през 2026 година. Това е много важен момент в нашата съвместна история. Благодарим за доверието. През годините БФ Бокс се доказа като организатор от световно ниво. Сега обаче отговорността е още по-голяма, защото това ще е първо Европейско първенство под егидата на EUROPEAN BOXING“, каза от своя страна президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

Историческото събитие ще се проведе в периода 15-26 септември 2026 година в „Асикс Арена“ в София. То ще събере на едно място елита на Стария континент, както при мъжете, така и при жените. За България това е шанс да приеме за четвърти път в историята Европейско първенство за мъже. Досега столицата никога не е била домакин на такъв шампионат, след като тази чест е била оказвана на Варна (1983), Пловдив (2006) и Самоков (2015). София е приемала Европейско първенство, но за жени. Това се случи през 2016 и 2018 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

  • 1 дек 2025 | 09:00
  • 730
  • 0
Станка Златева: Зала "Диана" се превръща в световен център по борба

Станка Златева: Зала "Диана" се превръща в световен център по борба

  • 1 дек 2025 | 08:41
  • 1760
  • 3
Ивет Горанова след Световното първенство по карате: Това не съм истинската аз

Ивет Горанова след Световното първенство по карате: Това не съм истинската аз

  • 30 ное 2025 | 20:30
  • 3928
  • 2
Стана ясно чие е дългоочакваното завръщане на ринга на MAX FIGHT 64

Стана ясно чие е дългоочакваното завръщане на ринга на MAX FIGHT 64

  • 30 ное 2025 | 20:22
  • 1538
  • 0
България на трето място на Европейското първенство в Будапеща

България на трето място на Европейското първенство в Будапеща

  • 30 ное 2025 | 16:26
  • 899
  • 0
Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

  • 30 ное 2025 | 13:06
  • 3158
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 16350
  • 31
Пирин 1:0 Янтра, Вангелов бележи

Пирин 1:0 Янтра, Вангелов бележи

  • 1 дек 2025 | 16:35
  • 2126
  • 1
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 25149
  • 39
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 13836
  • 14
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 19851
  • 61
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 8147
  • 20