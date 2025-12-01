Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

Боксьор №1 на Европа Радослав Росенов и съотборниците му от националния отбор заедно с треньорския щаб бяха посрещнати подобаващо на Летище София след страхотното им представяне на Европейското първенство до 23 години в Будапеща (Унг).

На него Росенов триумфира със златото в категория до 60 кг и стана и носител на Купата за най-добър боксьор на първенството. На почетната стълбичка в унгарската столица се качиха още двама родни боксьори - Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг), които завоюваха сребърни отличия.

Тези успехи донесоха на България престижното трето място в крайното класиране по медали. Пред нас са само Англия и Франция, които излъчиха по двама шампиони.

Президентът на БФ Бокс Красимир Инински бе специален гост на Унгарската федерация и European Boxing, където гледа на живо срещите и лично награди младите ни таланти, и получи признание за развитието на българския бокс.

снимки: Start-photo.bg