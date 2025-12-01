Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

  • 1 дек 2025 | 09:00
  • 323
  • 0
Посрещнаха подобаващо героите от Европейското по бокс

Боксьор №1 на Европа Радослав Росенов и съотборниците му от националния отбор заедно с треньорския щаб бяха посрещнати подобаващо на Летище София след страхотното им представяне на Европейското първенство до 23 години в Будапеща (Унг).

На него Росенов триумфира със златото в категория до 60 кг и стана и носител на Купата за най-добър боксьор на първенството. На почетната стълбичка в унгарската столица се качиха още двама родни боксьори - Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг), които завоюваха сребърни отличия.

Тези успехи донесоха на България престижното трето място в крайното класиране по медали. Пред нас са само Англия и Франция, които излъчиха по двама шампиони.

Президентът на БФ Бокс Красимир Инински бе специален гост на Унгарската федерация и European Boxing, където гледа на живо срещите и лично награди младите ни таланти, и получи признание за развитието на българския бокс.

снимки: Start-photo.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ивет Горанова след Световното първенство по карате: Това не съм истинската аз

Ивет Горанова след Световното първенство по карате: Това не съм истинската аз

  • 30 ное 2025 | 20:30
  • 3223
  • 1
Стана ясно чие е дългоочакваното завръщане на ринга на MAX FIGHT 64

Стана ясно чие е дългоочакваното завръщане на ринга на MAX FIGHT 64

  • 30 ное 2025 | 20:22
  • 1274
  • 0
България на трето място на Европейското първенство в Будапеща

България на трето място на Европейското първенство в Будапеща

  • 30 ное 2025 | 16:26
  • 858
  • 0
Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

Еди Хърн разкри сценария за Джошуа - Пол

  • 30 ное 2025 | 13:06
  • 3043
  • 0
Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

Най-великата вечер в кариерата ти, а къщата ти е обрана

  • 30 ное 2025 | 09:51
  • 2329
  • 0
Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

Брутален нокаут за "новата абсолютна суперзвезда" на бокса

  • 30 ное 2025 | 09:34
  • 14773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

Любо Пенев се бори за живота си в Германия

  • 30 ное 2025 | 22:56
  • 133147
  • 117
Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

  • 1 дек 2025 | 07:45
  • 9480
  • 4
"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 121592
  • 640
След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

След пореден неуспех Реал Мадрид сдаде върха на Барселона

  • 30 ное 2025 | 23:56
  • 35936
  • 265
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 49624
  • 36
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 30057
  • 207