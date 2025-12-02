Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Клубовете от Премиър лийг ще могат да задържат африканските си звезди малко повече

Клубовете от Премиър лийг ще могат да задържат африканските си звезди малко повече

  • 2 дек 2025 | 10:57
  • 2597
  • 2
Клубовете от Премиър лийг ще могат да задържат африканските си звезди малко повече

ФИФА е дала разрешение на клубовете от Прмеиър лийг да задържат малко по-дълго своите играчи, които ще участват с националните си отбори на Купата на африканските нации. Според “Дейли Мейл” африканските футболисти трябва да бъдат освободени до 15 декември, което е със седмица повече от първоначално обявения краен срок.

До 45 играчи от Висшата лига може да напуснат отборите си, за да участват в турнира. Само четири клуба - Арсенал, Челси, Лийдс и Нюкасъл, няма да имат нито един представител на Купата на африканските акции. “Свраките” всъщност имат футболист от Африка - Йоан Уиса, но той няма да участва, защото тъкмо поднови тренировки след тежка контузия.

Съндърланд ще бъде най-засегнат, защото има цели седем играчи, които ще заминат - Чемсдин Талби, Симон Адингра, Бертран Траоре, Артур Масуаку, Рейнилдо, Ноа Садики и Хабиб Диара. Уулвърхамптън, който е на дъното на класирането в Премиър лийг, може да загуби до петима футболисти. Кристъл Палас и Нотингам Форест ще имат по четирима представители.

Манчестър Юнайтед е сред клубовете, които са настоявали най-настойчиво ФИФА да отложи крайния срок за освобождаване на играчите си за турнира. "Червените дяволи" ще трябва да с лишат от Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи.

Звездите може да пропуснат до осем мача, както и двубой от третия кръг на ФА Къп, ако страната им стигне до финала на 18 януари. Иначе турнирът в Мароко стартира на 21 декември.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

  • 2 дек 2025 | 07:45
  • 1700
  • 3
Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

  • 2 дек 2025 | 07:15
  • 1601
  • 0
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6181
  • 9
Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

  • 2 дек 2025 | 06:45
  • 2499
  • 2
Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 06:21
  • 1910
  • 2
Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

  • 2 дек 2025 | 05:58
  • 1129
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

Утре е важен ден за българския футбол - чака се решение на УЕФА

  • 2 дек 2025 | 11:18
  • 10192
  • 17
Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 4980
  • 8
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 5283
  • 8
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 6713
  • 7
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 6181
  • 9
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 14131
  • 9