Клубовете от Премиър лийг ще могат да задържат африканските си звезди малко повече

ФИФА е дала разрешение на клубовете от Прмеиър лийг да задържат малко по-дълго своите играчи, които ще участват с националните си отбори на Купата на африканските нации. Според “Дейли Мейл” африканските футболисти трябва да бъдат освободени до 15 декември, което е със седмица повече от първоначално обявения краен срок.

До 45 играчи от Висшата лига може да напуснат отборите си, за да участват в турнира. Само четири клуба - Арсенал, Челси, Лийдс и Нюкасъл, няма да имат нито един представител на Купата на африканските акции. “Свраките” всъщност имат футболист от Африка - Йоан Уиса, но той няма да участва, защото тъкмо поднови тренировки след тежка контузия.

Съндърланд ще бъде най-засегнат, защото има цели седем играчи, които ще заминат - Чемсдин Талби, Симон Адингра, Бертран Траоре, Артур Масуаку, Рейнилдо, Ноа Садики и Хабиб Диара. Уулвърхамптън, който е на дъното на класирането в Премиър лийг, може да загуби до петима футболисти. Кристъл Палас и Нотингам Форест ще имат по четирима представители.

Манчестър Юнайтед е сред клубовете, които са настоявали най-настойчиво ФИФА да отложи крайния срок за освобождаване на играчите си за турнира. "Червените дяволи" ще трябва да с лишат от Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи.

Звездите може да пропуснат до осем мача, както и двубой от третия кръг на ФА Къп, ако страната им стигне до финала на 18 януари. Иначе турнирът в Мароко стартира на 21 декември.