Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

Вратарят Андре Онана остана извън състава на националния отбор на Камерун за започващия на 21 декември турнира за Купата на африканските нации в Мароко. Стражът на Манчестър Юнайтед, който този сезон играе под наем в турския Трабзонспор, обаче не е единственият опитен играч, който не е извикан от селекционера Давид Пагу. Друг такъв е нападателят Венсан Абубакар, който бе неделима част от тима през последните 15 години.

Промените, сред които е и назначение на Пагу на мястото на белгиеца Марк Брис, са в следствие на провала на Камерун да се класира за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Сред по-познатите имена за предстоящия турнир са крилото на Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо и халфът на Брайтън Карлос Балеба.

Камерун е в група "F" на Купата на африканските нации заедно с отборите на Кот д'Ивоар, Габон и Мозамбик. Първият мач на тима е на 24 декември срещу Габон.