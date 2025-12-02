Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Камерун
  3. Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

  • 2 дек 2025 | 09:59
  • 413
  • 0
Андре Онана остана извън групата на Камерун за Купата на африканските нации

Вратарят Андре Онана остана извън състава на националния отбор на Камерун за започващия на 21 декември турнира за Купата на африканските нации в Мароко. Стражът на Манчестър Юнайтед, който този сезон играе под наем в турския Трабзонспор, обаче не е единственият опитен играч, който не е извикан от селекционера Давид Пагу. Друг такъв е нападателят Венсан Абубакар, който бе неделима част от тима през последните 15 години.

Промените, сред които е и назначение на Пагу на мястото на белгиеца Марк Брис, са в следствие на провала на Камерун да се класира за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада.

Сред по-познатите имена за предстоящия турнир са крилото на Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо и халфът на Брайтън Карлос Балеба.

Камерун е в група "F" на Купата на африканските нации заедно с отборите на Кот д'Ивоар, Габон и Мозамбик. Първият мач на тима е на 24 декември срещу Габон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

УЕФА обмисля потенциално изключване на Израел

  • 2 дек 2025 | 07:45
  • 1449
  • 3
Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

Ювентус посяга към 1/4-финалите в Купата на Италия

  • 2 дек 2025 | 07:15
  • 1275
  • 0
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 3502
  • 6
Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

Ще скъси ли Ман Сити разликата до водача Арсенал?

  • 2 дек 2025 | 06:45
  • 1675
  • 0
Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

Лийдс уволнява Даниел Фарке при загуби от Челси и Ливърпул

  • 2 дек 2025 | 06:21
  • 1642
  • 2
Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

Линекер: Хари Кейн е по-добър от мен

  • 2 дек 2025 | 05:58
  • 962
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

Интригуваща среща на Арда и Ивелин Попов с Ботев

  • 2 дек 2025 | 08:00
  • 2152
  • 5
Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

Монтана има нужда от точки, но Локо (София) ще иска да продължи с добрите резултати

  • 2 дек 2025 | 07:30
  • 3673
  • 7
В Испания загрижени за Любо Пенев

В Испания загрижени за Любо Пенев

  • 2 дек 2025 | 10:17
  • 1974
  • 3
Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

Барселона и Атлетико Мадрид се изправят в битка за върха в Ла Лига

  • 2 дек 2025 | 07:00
  • 3502
  • 6
Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

Родриго изравни антирекорд в историята на Реал Мадрид

  • 2 дек 2025 | 01:48
  • 11844
  • 8
Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

Барса пусна Араухо в безсрочен отпуск, защитникът се опасявал, че ще навреди на отбора

  • 2 дек 2025 | 03:49
  • 12831
  • 15