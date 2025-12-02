Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ДР Конго
Йоан Уиса няма да играе за ДР Конго на Купата на африканските нации

  • 2 дек 2025 | 10:15
  • 189
  • 0
Нападателят на английския Нюкасъл Йоан Уиса не беше включен в състава на националния отбор по футбол на ДР Конго за Купата на африканските нации през януари. 29-годишният играч претърпя контузия на коляното по време на международната пауза през октомври. Той премина от Брентфорд в Нюкасъл през лятото за сума от 55 милиона паунда, но не е играл за новия си тим от началото на сезона.

Мениджърът на “свраките” Еди Хау съобщи тази седмица, че Уиса вече се е завърнал на тренировки.

“Йоан участва в тренировъчен мач, докато гостувахме на Евертън. Той ще играе в още един такъв по-късно тази седмица и ще видим колко близо е до завръщане на терена”, коментира английският специалист. 

Нюкасъл заема 13-ата позиция във Висшата лига с 18 точки, на 12 зад лидера Арсенал. Отборът от английския североизток приема 12-ия Тотнъм на “Сейнт Джеймс Парк” довечера в мач от първенството.

