  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Ред Бул заменя Юки Цунода с Исак Хаджар за Абу Даби

Ред Бул заменя Юки Цунода с Исак Хаджар за Абу Даби

  • 2 дек 2025 | 09:36
Ред Бул заменя Юки Цунода с Исак Хаджар за Абу Даби

Ред Бул ще замени Юки Цунода с Исак Хаджар в пилотския си състав за последното състезание за сезона във Формула 1 в Абу Даби, съобщава RacingNews365, цитиран от агенция Ройтерс. Също така дъщерният отбор Рейсинг Булс ще си върне Лиъм Лоусън и ще промотира в състава новобранеца Арвид Линдблад.

Цунода заема 15-о място в класирането на пилотите с актив от 33 точки, което контрастира значително с постиженията на съотборника му Макс Верстапен. Нидерландецът спечели Гран при на Катар в неделя и е на 12 точки от първата позиция преди финалното състезание в Абу Даби.

"Направих всичко, на което съм способен. Най-вече в последните четири състезания. Отборът ме подкрепя и поддържа за мен болид, който е почти идентичен с този на Макс", заяви наскоро японецът.

Юки Цунода е поредният пилот, който Ред Бул промотира до титулярния състав за Гран при, но остана далеч от резултатите на четирикратния шампион Верстапен. Сред тях са още Алекс Албън, Пиер Гасли, Лиъм Лоусън и Серхио Перес.

