Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн заяви, че Арсенал се възползва от ситуацията във Висшата лига, която е доминирана от статичните положения. Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) се завръща на “Емиратс” тази вечер, когато баварците гостуват там в среща от Шампионската лига. Кейн има шест гола срещу Арсенал на този стадион, което е повече от всеки друг играч на гостуващ отбор.
“Когато гледам Висшата лига, е по-малко вълнуващо от последните години, но това е еволюцията на футбола. Понякога така се развиват неща и тази година е такъв случаят. Арсенал се възползва от това, тъй като е много силен на статични положения”, сподели Кейн.
Капитанът на Англия коментира и развитието на лондончани, откакто за последно двата отбора играха един срещу друг преди година и половина: “Те са по-стабилни, имат по-голям опит, но начинът им на игра е подобен. Дефанзивно, структурата им е по-добра. Опитът им в Шампионската лига им помогна да растат. Два от най-добрите отбори в света се изправят един срещу друг. Ще бъде отличен тест за нас”.