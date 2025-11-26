Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн заяви, че Арсенал се възползва от ситуацията във Висшата лига, която е доминирана от статичните положения. Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) се завръща на “Емиратс” тази вечер, когато баварците гостуват там в среща от Шампионската лига. Кейн има шест гола срещу Арсенал на този стадион, което е повече от всеки друг играч на гостуващ отбор.

“Когато гледам Висшата лига, е по-малко вълнуващо от последните години, но това е еволюцията на футбола. Понякога така се развиват неща и тази година е такъв случаят. Арсенал се възползва от това, тъй като е много силен на статични положения”, сподели Кейн.

🗣️Harry Kane on the progress #Arsenal have made since 2024: “They've become more solid, they have more experience but they play similarly to how they did back then. Defensively, their structure is better. They've gained experience in the Champions League, which has made them… pic.twitter.com/j2bDkU4Ix4 — Arsenal News Channel (@Arsenalnewschan) November 25, 2025

Капитанът на Англия коментира и развитието на лондончани, откакто за последно двата отбора играха един срещу друг преди година и половина: “Те са по-стабилни, имат по-голям опит, но начинът им на игра е подобен. Дефанзивно, структурата им е по-добра. Опитът им в Шампионската лига им помогна да растат. Два от най-добрите отбори в света се изправят един срещу друг. Ще бъде отличен тест за нас”.