Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

  • 26 ное 2025 | 13:41
  • 1196
  • 1
Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн заяви, че Арсенал се възползва от ситуацията във Висшата лига, която е доминирана от статичните положения. Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) се завръща на “Емиратс” тази вечер, когато баварците гостуват там в среща от Шампионската лига. Кейн има шест гола срещу Арсенал на този стадион, което е повече от всеки друг играч на гостуващ отбор.

“Когато гледам Висшата лига, е по-малко вълнуващо от последните години, но това е еволюцията на футбола. Понякога така се развиват неща и тази година е такъв случаят. Арсенал се възползва от това, тъй като е много силен на статични положения”, сподели Кейн.

Капитанът на Англия коментира и развитието на лондончани, откакто за последно двата отбора играха един срещу друг преди година и половина: “Те са по-стабилни, имат по-голям опит, но начинът им на игра е подобен. Дефанзивно, структурата им е по-добра. Опитът им в Шампионската лига им помогна да растат. Два от най-добрите отбори в света се изправят един срещу друг. Ще бъде отличен тест за нас”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

  • 26 ное 2025 | 13:15
  • 1556
  • 6
Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

  • 26 ное 2025 | 12:54
  • 640
  • 0
Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

  • 26 ное 2025 | 12:29
  • 1002
  • 1
Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

  • 26 ное 2025 | 12:11
  • 1204
  • 1
Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

  • 26 ное 2025 | 11:13
  • 4774
  • 8
Решението по 115-те обвинения срещу Манчестър Сити е „неизбежно“, очаква се скорошна развръзка

Решението по 115-те обвинения срещу Манчестър Сити е „неизбежно“, очаква се скорошна развръзка

  • 26 ное 2025 | 10:15
  • 3553
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

Хьогмо има план, каза как ще изведе Лудогорец отново до върха

  • 26 ное 2025 | 14:19
  • 2438
  • 4
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 17950
  • 42
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 53935
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 12352
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 7030
  • 11
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 7024
  • 10