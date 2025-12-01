Боряна Ангелова: Най-важното е да спазваме указанията от треньорите

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на своя отбор преди втория двубой на "жълто-сините" от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин). Наставникът даде пресконференция преди сблъсъка в зала "Колодрума". На брифинга присъстваха още и състезателките – Боряна Ангелова и Виктория Коева.

Центърът на "жълто-сините" Боряна Ангелова обърна внимание на значението, което има участието на Марица в Шампионската лига.

„Моите очаквания са да покажем какво можем. Най-важното е да спазваме указанията от треньорите. Мотивира ни това, че играем в Шампионската лига. Това е голямо постижение за нашия отбор. Изправяме се срещу силни съперници и така можем да израснем още повече с всеки изминал мач. Благодарим на феновете. Радваме се, че много хора идват в залата, защото тяхната подкрепа е много важна за нас“, заяви Боряна Ангелова.

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума. В първия си мач "жълто-сините" отстъпиха на полския шампион Девелопрес (Жешув) с 1:3 гейма като гости.