  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Боряна Ангелова: Най-важното е да спазваме указанията от треньорите

Боряна Ангелова: Най-важното е да спазваме указанията от треньорите

  • 1 дек 2025 | 16:32
  • 389
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на своя отбор преди втория двубой на "жълто-сините" от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин). Наставникът даде пресконференция преди сблъсъка в зала "Колодрума". На брифинга присъстваха още и състезателките – Боряна Ангелова и Виктория Коева.

Центърът на "жълто-сините" Боряна Ангелова обърна внимание на значението, което има участието на Марица в Шампионската лига.

Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим
Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим

„Моите очаквания са да покажем какво можем. Най-важното е да спазваме указанията от треньорите. Мотивира ни това, че играем в Шампионската лига. Това е голямо постижение за нашия отбор. Изправяме се срещу силни съперници и така можем да израснем още повече с всеки изминал мач. Благодарим на феновете. Радваме се, че много хора идват в залата, защото тяхната подкрепа е много важна за нас“, заяви Боряна Ангелова.

Виктория Коева: Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа срещу Шверин
Виктория Коева: Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа срещу Шверин

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума. В първия си мач "жълто-сините" отстъпиха на полския шампион Девелопрес (Жешув) с 1:3 гейма като гости.

