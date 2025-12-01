Виктория Коева: Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа срещу Шверин

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на своя отбор преди втория двубой на "жълто-сините" от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин). Наставникът даде пресконференция преди сблъсъка в зала "Колодрума". На брифинга присъстваха още и състезателките – Боряна Ангелова и Виктория Коева.

Състезателката на Марица Виктория Коева акцентира върху характера на отбора.

„Атмосферата в тима е много добра. Тренираме концентрирано и сме позитивно настроени за утре. Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа. Шверин е много добър отбор. Най-голямото предизвикателство за нас е, че трябва да сме постоянно стабилни и агресивни през целия мач. Искам да благодаря на всички фенове, които ще ни подкрепят. Тяхната подкрепа е изключително важна. Енергията им ни дава много голяма сила и се надявам да ги направим горди“, каза Виктория Коева.

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума. В първия си мач "жълто-сините" отстъпиха на полския шампион Девелопрес (Жешув) с 1:3 гейма като гости.