Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Виктория Коева: Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа срещу Шверин

Виктория Коева: Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа срещу Шверин

  • 1 дек 2025 | 15:40
  • 184
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на своя отбор преди втория двубой на "жълто-сините" от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин). Наставникът даде пресконференция преди сблъсъка в зала "Колодрума". На брифинга присъстваха още и състезателките – Боряна Ангелова и Виктория Коева.

Състезателката на Марица Виктория Коева акцентира върху характера на отбора.

Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим
Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим

„Атмосферата в тима е много добра. Тренираме концентрирано и сме позитивно настроени за утре. Очаквам от нас да покажем характера на отбора и да се поздравим с победа. Шверин е много добър отбор. Най-голямото предизвикателство за нас е, че трябва да сме постоянно стабилни и агресивни през целия мач. Искам да благодаря на всички фенове, които ще ни подкрепят. Тяхната подкрепа е изключително важна. Енергията им ни дава много голяма сила и се надявам да ги направим горди“, каза Виктория Коева.

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума. В първия си мач "жълто-сините" отстъпиха на полския шампион Девелопрес (Жешув) с 1:3 гейма като гости.

Следвай ни:

Още от Волейбол

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

  • 1 дек 2025 | 13:14
  • 3451
  • 4
Даниел Пеев: Няма как да побеждаваме с толкова лабилна игра

Даниел Пеев: Няма как да побеждаваме с толкова лабилна игра

  • 1 дек 2025 | 13:00
  • 342
  • 1
Франческо Кадеду: Получи се истинска битка, но беше лош мач

Франческо Кадеду: Получи се истинска битка, но беше лош мач

  • 1 дек 2025 | 12:53
  • 387
  • 0
Димитър Димитров заби 25 точки, донесе победа №6 на Бусан

Димитър Димитров заби 25 точки, донесе победа №6 на Бусан

  • 1 дек 2025 | 11:37
  • 3248
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

  • 30 ное 2025 | 22:19
  • 1913
  • 1
Силен Георги Татаров с 16 точки, Гротадзолина взе само гейм на Модена в Италия

Силен Георги Татаров с 16 точки, Гротадзолина взе само гейм на Модена в Италия

  • 30 ное 2025 | 21:56
  • 2023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11807
  • 18
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 21536
  • 36
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9220
  • 6
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 16157
  • 47
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 4820
  • 12
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 9290
  • 14