Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на своя отбор преди втория двубой на "жълто-сините" от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин). Наставникът даде пресконференция преди сблъсъка в зала "Колодрума". На брифинга присъстваха още и състезателките – Боряна Ангелова и Виктория Коева.

„Искаме да играем в Шампионската лига, защото атмосферата и нивото на отборите са съвсем различни. Харесва ни да играем под напрежение. Ще дадем най-доброто от себе си на полето. Не мога да конкретизирам дали целта ни е първо, второ или трето място в групата, но със сигурност нашата задача е да дадем всичко от себе си на игрището“, заяви Ершимшек.

„Палмберг е силен противник. Представят се много добре в германското първенство, а спечелиха и първия си мач от Шампионската лига. Ще бъде труден двубой, но ще направим всичко възможно на игрището, за да ги победим“, допълни наставникът на Марица и обърна внимание на натоварения график на неговия отбор в последния месец.

„Този период е натоварен за нас заради мачовете от първенството и срещите в Шампионската лига, но и през миналата година беше същото по това време от годината. Използваме времето рационално, за да поддържаме отбора в добра форма. Не е необходимо да претоварваме състезателките. Вярвам, че се справяме добре и утре всички ще бъдат в добра кондиция“, обясни специалистът.

Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА

Той направи сравнение между стиловете на игра на полския Девелопрес (Жешув), който Марица срещна в първия си двубой от група Е на Шампионската лига, и предстоящия съперник – Палмберг (Шверин).

„Двата отбора са силни, но имат различни стилове на игра. В Шампионската лига няма лесни мачове. Палмберг опитват да играят бързо отвсякъде и може да се каже, че правят повече грешки в сравнение с Жешув. Това е добре за нас. Ще бъде различен мач, но нашата цел остава същата“, завърши Ахметджан Ершимшек.

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума. В първия си мач "жълто-сините" отстъпиха на полския шампион Девелопрес (Жешув) с 1:3 гейма като гости.