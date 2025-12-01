Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим

Ахметджан Ершимшек: Ще бъде труден мач, но ще направим всичко възможно, за да победим

  • 1 дек 2025 | 15:33
  • 284
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек изрази увереност във възможностите на своя отбор преди втория двубой на "жълто-сините" от програмата на група Е в Шампионската лига срещу германския Палмберг (Шверин). Наставникът даде пресконференция преди сблъсъка в зала "Колодрума". На брифинга присъстваха още и състезателките – Боряна Ангелова и Виктория Коева.

„Искаме да играем в Шампионската лига, защото атмосферата и нивото на отборите са съвсем различни. Харесва ни да играем под напрежение. Ще дадем най-доброто от себе си на полето. Не мога да конкретизирам дали целта ни е първо, второ или трето място в групата, но със сигурност нашата задача е да дадем всичко от себе си на игрището“, заяви Ершимшек.

„Палмберг е силен противник. Представят се много добре в германското първенство, а спечелиха и първия си мач от Шампионската лига. Ще бъде труден двубой, но ще направим всичко възможно на игрището, за да ги победим“, допълни наставникът на Марица и обърна внимание на натоварения график на неговия отбор в последния месец.

„Този период е натоварен за нас заради мачовете от първенството и срещите в Шампионската лига, но и през миналата година беше същото по това време от годината. Използваме времето рационално, за да поддържаме отбора в добра форма. Не е необходимо да претоварваме състезателките. Вярвам, че се справяме добре и утре всички ще бъдат в добра кондиция“, обясни специалистът.

Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА
Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА

Той направи сравнение между стиловете на игра на полския Девелопрес (Жешув), който Марица срещна в първия си двубой от група Е на Шампионската лига, и предстоящия съперник – Палмберг (Шверин).

„Двата отбора са силни, но имат различни стилове на игра. В Шампионската лига няма лесни мачове. Палмберг опитват да играят бързо отвсякъде и може да се каже, че правят повече грешки в сравнение с Жешув. Това е добре за нас. Ще бъде различен мач, но нашата цел остава същата“, завърши Ахметджан Ершимшек.

Двубоят между Марица и Палмберг е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума. В първия си мач "жълто-сините" отстъпиха на полския шампион Девелопрес (Жешув) с 1:3 гейма като гости.

Следвай ни:

Още от Волейбол

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

45-те точки на Венислав Антов са рекордни за шампионата на Франция

  • 1 дек 2025 | 13:14
  • 3449
  • 4
Даниел Пеев: Няма как да побеждаваме с толкова лабилна игра

Даниел Пеев: Няма как да побеждаваме с толкова лабилна игра

  • 1 дек 2025 | 13:00
  • 342
  • 1
Франческо Кадеду: Получи се истинска битка, но беше лош мач

Франческо Кадеду: Получи се истинска битка, но беше лош мач

  • 1 дек 2025 | 12:53
  • 387
  • 0
Димитър Димитров заби 25 точки, донесе победа №6 на Бусан

Димитър Димитров заби 25 точки, донесе победа №6 на Бусан

  • 1 дек 2025 | 11:37
  • 3248
  • 0
Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

Падуа, без Борис Начев, с нова загуба в Италия

  • 30 ное 2025 | 22:19
  • 1912
  • 1
Силен Георги Татаров с 16 точки, Гротадзолина взе само гейм на Модена в Италия

Силен Георги Татаров с 16 точки, Гротадзолина взе само гейм на Модена в Италия

  • 30 ное 2025 | 21:56
  • 2023
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

Официално: Карлос Насар подписа договор и ще вдига за България!

  • 1 дек 2025 | 14:55
  • 11786
  • 18
Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

Стоичков към Любо, Боби и Петьо: Цяла България е с вас!

  • 1 дек 2025 | 10:56
  • 21522
  • 36
Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

Смъртни заплахи за Антонели след финала в Катар

  • 1 дек 2025 | 13:33
  • 9208
  • 6
Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

Телевизията на Реал посочи виновника за това тимът на Алонсо да изгуби преднината си пред Барселона

  • 1 дек 2025 | 10:48
  • 16143
  • 47
Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

Веласкес: Представянето на Левски е отлично, в борбата за три трофея сме и феновете мечтаят

  • 1 дек 2025 | 14:05
  • 4813
  • 12
Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

Мареска е недоволен от двойните стандарти в съдийството

  • 1 дек 2025 | 09:52
  • 9278
  • 14