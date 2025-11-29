Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Величков: Предстои по-трудното за ЦСКА

Величков: Предстои по-трудното за ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 20:15
  • 1815
  • 2

Спортно-техническият директор на ЦСКА Бойко Величков остана доволен от победата и продукцията на тима, който надделя с 4:0 над Спартак във Варна, но предупреди, че предстои по-трудното, защото до края на есенния полусезон "червените" ще се изправят срещу съставите на Локомотив (Пловдив), Черно море и Локомотив (София).

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

"Сведохме до минимум днес предпоставките за критика. Видяхме много добри спортно-технически моменти. Видяхме разкрепостена, смела и резултатна победа, което ни прави щастливи за днес.

Настроението е функция на резултатите. Без резултати няма настроение. Енергията, която вкара Христо Янев в съблекалнята е да осъзнаем какво исакме на терена. Имаме още много работа и за наваксване. Може би предстои по-трудното.

Много ни се иска да запазим инерцията като резултати. Трябва да извлечем максимума от последните три мача с цялото ни уважение към противниците, които са сред водещите отбори, и да постигнем победи", завърши Величков относно предстоящите трудни два двубоя в първенството, а след тях и такъв за Купата срещу Локомотив (София).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Джеймс Ето'о: Това беше най-красивият ми гол

Джеймс Ето'о: Това беше най-красивият ми гол

  • 29 ное 2025 | 19:41
  • 1110
  • 0
ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65999
  • 271
Балкан прегази Германея

Балкан прегази Германея

  • 29 ное 2025 | 19:04
  • 456
  • 0
Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

Септември (Симитли) излъга Сливнишки герой

  • 29 ное 2025 | 18:56
  • 482
  • 0
Лудогорец III с категорична победа в Попово

Лудогорец III с категорична победа в Попово

  • 29 ное 2025 | 18:48
  • 753
  • 1
Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

Бивш младежки национал отново в игра след тежка контузия

  • 29 ное 2025 | 18:47
  • 1017
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65999
  • 271
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5469
  • 19
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11272
  • 10
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42561
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18253
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15147
  • 10