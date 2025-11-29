Величков: Предстои по-трудното за ЦСКА

Спортно-техническият директор на ЦСКА Бойко Величков остана доволен от победата и продукцията на тима, който надделя с 4:0 над Спартак във Варна, но предупреди, че предстои по-трудното, защото до края на есенния полусезон "червените" ще се изправят срещу съставите на Локомотив (Пловдив), Черно море и Локомотив (София).

"Сведохме до минимум днес предпоставките за критика. Видяхме много добри спортно-технически моменти. Видяхме разкрепостена, смела и резултатна победа, което ни прави щастливи за днес.

Настроението е функция на резултатите. Без резултати няма настроение. Енергията, която вкара Христо Янев в съблекалнята е да осъзнаем какво исакме на терена. Имаме още много работа и за наваксване. Може би предстои по-трудното.

Много ни се иска да запазим инерцията като резултати. Трябва да извлечем максимума от последните три мача с цялото ни уважение към противниците, които са сред водещите отбори, и да постигнем победи", завърши Величков относно предстоящите трудни два двубоя в първенството, а след тях и такъв за Купата срещу Локомотив (София).