Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, "червените" с три промени и нов капитан

  • 29 ное 2025 | 17:28
  • 13300
  • 17
Спартак (Варна) 0:0 ЦСКА, "червените" с три промени и нов капитан
Слушай на живо
Слушай на живо: Спартак (Варна) - ЦСКА

Спартак (Варна) и ЦСКА играят при 0:0 в мач от 17-ия кръг на efbet Лига.

Наставникът на "червените" Христо Янев направи три промени спрямо 11-те, на които заложи при домакинската победа над Ботев Пд (2:1) в предишния кръг. Иванов смени наказания Лапеня, а също така получи и капитанската лента. Скаршем отстъпи мястото си на Панайотов, а Пастор започна вместо Турицов.

Питас прати топката в мрежата на варненци още в петата минута след изключително спирани, допълнено със завършващ удар от почти нулев ъгъл, но попадението правилно не бе зачетено поради засада.

СПАРТАК (ВАРНА) - ЦСКА 0:0

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Ковальов, 4. Алексиев, 7. Коуто, 8. Иванов, 11. Георгиев, 17. Маринов, 21. Шанде, 44. Грънчов, 50. Будинов, 88. Йорданов, 90. Стояновски

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 5. Делова, 14. Иванов, 17. Мартино, 6. Жордао, 30. Панайотов, 73. Илиев, 99. Етоо, 28. Питас, 9. Годой

