Петима от дубъла на ЦСКА попаднаха в полезрението на Янев

Треньорът на ЦСКА Христо Янев следи изкъсо развитието на няколко футболисти от втория отбор, които смята да използва в първия състав през пролетта. Сред набелязаните попадат вратарят Даниел Николов, който вече е трети избор под рамката на "армейците", защитникът Денис Динев, халфът Юлиан Илиев, крилото Илиан Антонов и нападателят Марк-Емилио Папазов, съобщава "Тема Спорт". Последните трима са имали роля в представителния тим на ЦСКА в миналото, но през тази кампания са константа част от дубъла на Валентин Илиев. Папазов е и актуалният голмайстор на Втора лига с 9 попадения, като получи асистенция именно от Антонов в последния мач с Локомотив Горна Оряховица (1:1).

Интересното е, че през тази година той вече работи с Христо Янев - беше преотстъпен в Ботев Враца през пролетта. 22-годишният нападател, който може да играе и като крило, не успя да се разпише нито веднъж в 16 срещи със зелената фланелка и очевидно не е успял да убеди треньора в качествата си. Това обаче може да се промени през зимата. Очаква се Папазов и още няколко от споменатите футболисти да пътуват с представителния тим на ЦСКА за лагера в Турция. Той ще продължи около две седмици в периода 10-25 януари.

Христо Янев е в постоянна комуникация със спортния директор Бойко Величков, треньора на дубъла Валентин Илиев и наставника на третия тим - Даниел Моралес, относно развитието на младите футболисти. Треньорът обича да дава шанс на перспективни играчи, като тръгна по този път още по време на сезона на ЦСКА във В група преди десетилетие.