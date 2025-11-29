Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Наставникът на ЦСКА Христо Янев беше изключително доволен след победа с 4:0 срещу Спартак (Варна). Бившият национал похвали "армейците", но подчерта, че пред отбора предстои още много работа.

"Всички искат да виждат толкова силен ЦСКА. Да виждат комбинативен отбор, който играе на скорост, който създава голови положения. Възползвахме се от ситуациите, създадохме още толкова. Имаме настроение, искам да запазим тази енергия и да продължим да правим това. Всички хора са важни в този процес, не трябва да хвърчим в облаците, а да правим това, което правим в момента.

Днес подходихме по малко по-различен начин, това обърка по някакъв начин отбора на Спартак. Всеки изпълни задачите, които имаше. Трябва да похваля работата на цялата група в тренировъчния процес и начина, по който се раздават, за да излезем от ситуацията, в която се намираме.

Шанде и Коуто имат скорост, имахме неточности през първото полувреме, но след това не им предоставихме повече шансове. Успяваме да се настроим срещу това, което ни предложи съперника. Трябва да работим три пъти по-здраво, ако искаме да запазим възхода и тази енергия, трябва да не се спираме пред нищо, да работим. Всички виждаме на коя позиция сме, виждаме точките на тези пред нас, нищо не е забравено. Имаме доста работа, за да настигнем отборите пред нас и да сме отбор, който показва добри игри и постига резултати.

Искрено се надявам да бъда техния пример всеки божи ден, да им предам енергия, всеки ден работя като за последен ден в ЦСКА. Всички трябва да бъдем благодарни, че сме тук. Виждаме феновете, които пътуват, за да ни подкрепят, влагат целите си сърца. Трябва да дадем всичко от себе си, за да можем да вървим напред", каза Христо Янев.