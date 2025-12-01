Популярни
КАРЛОС НАСАР И НЕГОВИЯТ ЕКИП С ПОРЕДНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ЗНАЧИМИТЕ УСПЕХИ
  3. Тотална доминация на Караманолис и във втория ден от Гимкхана Варна

  • 1 дек 2025 | 13:50
  • 175
  • 0
Вторият ден от Гимкхана Варна 2025 премина при значително по-спокойни метеорологични условия в сравнение с дъждовната събота, но студът и силният морски вятър поставиха нови предизвикателства пред пилотите. Мократа настилка от първия ден вече беше изсъхнала, което направи трасето по-бързо и позволи на състезателите да покажат максимума от възможностите си.

Публиката отново изпълни зоните край трасето, а енергията и ентусиазмът на зрителите превърнаха неделния кръг в истински празник на автомобилния спорт.

Изключителна битка в Гимхана Варна 2025
Изключителна битка в Гимхана Варна 2025

Звездата на уикенда, трикратния национален шампион по гимкхана на Гърция Нектариос Караманолис продължи блестящото си представяне и във втория кръг. С Тойота Старлет EP70 той отново бе безапелационен и спечели генералното класиране в класът на модифицираните.На второ място се нареди Йоанис Караманолис, бащата на Нектариос, който със същата Тойота Старлет EP70 показа стабилност и много чисто каране.Третото място заслужено зае Виктор Боев с Лада 2107, който успя да се адаптира перфектно към по-бързите условия през деня.

В Сток класа неделната битка бе не по-малко интересна. Ясен Петров с Опел Корса затвърди доминацията си от първия ден, като отново беше най-бърз и най-точен във всички маншове. След него завърши Катя Кютукчиева с Фолксваген Сироко, която показа отлично темпо и адаптивност към условията. Трети се класира Антони Крусев с Пежо 307, който подобри съботните си резултати и направи силно каране в четирите неделни манша.

В Дрифт класа вторият ден бе още по-атрактивен благодарение на по-сухото трасе, и по-големия брой участници което позволи по-високи скорости и по-голяма конкуренция. Победител стана Велизар Костурков с БМВ E36, който показа отличен баланс между дрифт стил и чисти преминавания. На втора позиция финишира Кристиян Кирилов с БМВ E30, а третото място зае Александър Атанасов, който демонстрира впечатляващ контрол в своите стартове.

В паузите между маншовете организаторите изненадаха зрителите с първи експериментален формат „батъли по гимкхана“, при който двама пилоти стартират едновременно на огледални трасета, а победителят продължава напред. Тестовете преминаха повече от успешно – динамични, близки и зрелищни дуели, които предизвикаха бурни реакции от публиката. От Гимкхана България потвърдиха, че батъл форматът ще бъде развит и много вероятно ще стане постоянна част от програмата на бъдещите събития.

От АСК „Роудрънър“ споделиха: „Вторият ден беше студен, но духът на събитието беше горещ. Пилотите дадоха всичко от себе си, публиката беше невероятна, а тестовите батъли надминаха всички очаквания. Благодарим на всички състезатели, фенове, партньори и доброволци – Гимкхана Варна 2025 е само началото на още по-големи планове за следващия сезон.“

