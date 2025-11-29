Изключителна битка в Гимхана Варна 2025

Първият кръг на Гимкхана Варна 2025 се проведе при изключително трудни условия, след като почти през целия ден трасето остана мокро, хлъзгаво и непредвидимо. Въпреки дъжда, атмосферата беше повече от зареждаща – публиката не се отказа, а състезателите показаха прецизност, адаптивност и характер, които превърнаха откриващия етап в истински спектакъл.

В най-бързия клас - Модифицирани, над всички се открои Нектариос Караманолис (на снимката), който демонстрира защо е трикратен шампион по гимкхана на Гърция. Със своята Тойота Старлет EP70 той записа най-добро общо време и напълно заслужено спечели генералното класиране в класа въпреки мократа настилка, която затрудни дори най-опитните пилоти.Силно представяне направи и Марин Калчев с Трабант 601, който завърши втори с впечатляващ резултат при тази конкуренция и условия. Третото място беше заетo от Беркан Мехмедов с Лада 2107, който показа стабилно и последователно каране през всички маншове.

В Сток класа битката беше много оспорвана, като пилотите трябваше да се справят с ограничени модификации и да разчитат най-вече на уменията си зад волана. Победата заслужено отиде при Ясен Петров с Опел Корса, който беше най-бърз и най-точен в мокрите условия.Антони Крусев с Пежо 307 финишира втори, следван от Катя Кютукчиева с Фолксваген Сироко, която се справи отлично и запази темпо, въпреки хлъзгавия асфалт.

В Дрифт категорията мократа настилка добави допълнителна зрелищност. Най-добро общо време постигна Веселин Тихомиров с Лада 2107, който съчета стил и контрол и заслужи първото място.Зад него се класира Кристиян Кирилов с БМВ E30, а третото място беше за Диян Ботев с БМВ E46, който завърши стабилно въпреки сложните условия.

От АСК „Роудрънър“ коментираха: „Първият кръг постави много изпитания пред пилотите, но те показаха дух, характер и спортна класа. Публиката беше невероятна, въпреки времето, а настроението – повече от позитивно. Радваме се, че уикендът започва силно и очакваме още по-динамични маншове във втория и третия кръг.“

Първият ден от Гимкхана Варна 2025 доказва, че дори тежките условия не могат да спрат добрия автомобилен спорт. Уикендът продължава с още два кръга, дрифт шоу и много адреналин.