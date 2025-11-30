Популярни
Доктор Марко атакува Кими Антонели след финала в Катар

  • 30 ное 2025 | 21:58
Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко не спести своите критики към пилота на Мерцедес Андреа Кими Антонели след финала на надпреварата за Гран При на Катар.

Повод за тази атака от страна на австриеца по младия италианец стана неговата грешка в предпоследната обиколка на състезанието на „Лусайл“. Тя дойде в десетия завой, а след нея Ландо Норис изпревари Антонели за четвъртото място, с което взе две допълнителни точки в спора за световната титла, който ще се реши в Абу Даби следващата седмица.

„Той го пропусна, беше твърде очевидно“, каза доктор Марко пред Sky DE след състезанието, след което коментира и самата надпревара, в която Макс Верстапен се възползва от стратегическия гаф на Макларън, за да триумфира.

„Ние взехме правилното решение да спрем зад колата на сигурността, след което нашата скорост в състезанието ни позволи да останем с Макларън. Макс сметна всичко много точно. Той кара точно толкова бързо, колкото трябваше, за да не позволи на Пиастри да го доближи.

„Бяхме изненадани, но позитивно, че Макларън не спряха, след което успяхме лесно да сметнем нашата стратегия до финала. Смятам, че победата беше спечелена още с този първи стоп“, обясни моторспорт съветникът на Биковете.

