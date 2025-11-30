Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

  • 30 ное 2025 | 20:39
  • 434
  • 0
Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

Представителката на Авангард Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените, категория Елит на турнира за „Приз Адриана Дунавска“, с който се отбеляза 70-годишнината на клуб по художествена гимнастика ЦСКА.

Фотевова има сбор от 52.900 точки, след като получи първи по сила оценки на обръч 26.450 и на топка 26.450.

Националният отбор на България за жени спечели световната титла
Националният отбор на България за жени спечели световната титла

Втора в многобоя е Деница Минкова от Академик с 50.900 точки, която взе сребро на обръч с 25.800 и на топка с 25.100.

Трета е Елена Ненова от Авангард с 50.600, която е първа и на бухалки с 25.900, а на лента триумфира Габриела Георгиева от Олимпия 74 с 22.900.

При жените категория Б шампионка в многобоя стана Мариана Ангелова (ЦСКА) с 43.400, а при девойки старша възраст Елит първа е Антоанета Цанкова (Авангард) с 52.050 точки.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

Кристина Ташева: Зад този успех своят много хора и много труд

  • 30 ное 2025 | 18:25
  • 849
  • 0
Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

Самоков ще бъде домакин на Евро 2026 по естетическа групова гимнастика

  • 30 ное 2025 | 18:10
  • 460
  • 0
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Ще си изживеем емоцията и след това може би всяка ще поеме по своя път

  • 30 ное 2025 | 18:07
  • 358
  • 0
Националният отбор на България за жени спечели световната титла

Националният отбор на България за жени спечели световната титла

  • 30 ное 2025 | 15:28
  • 11717
  • 6
Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира “Адриана Дунавска“

Гимнастичките със синдром на Даун участваха на турнира “Адриана Дунавска“

  • 30 ное 2025 | 12:12
  • 419
  • 0
Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов откри официално СП по естетическа групова гимнастика в Самоков

Кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов откри официално СП по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 29 ное 2025 | 19:10
  • 781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

"Синята" лавина се развихри и смачка Септември за най-убедителната си победа от старта на сезона

  • 30 ное 2025 | 19:23
  • 86174
  • 535
Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

Стратегически гаф на Макларън подари победа в Катар на Макс Верстапен

  • 30 ное 2025 | 19:29
  • 37501
  • 36
Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

  • 30 ное 2025 | 16:55
  • 48607
  • 125
Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

Ливърпул понадигна глава, след като Слот взе важни решения, а Исак се отпуши

  • 30 ное 2025 | 17:58
  • 33041
  • 29
Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

Десет от Челси измъкнаха геройско равенство срещу Арсенал

  • 30 ное 2025 | 20:29
  • 17228
  • 110
Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

Ключови фигури се завръщат за Реал Мадрид (съставите)

  • 30 ное 2025 | 21:02
  • 1286
  • 15