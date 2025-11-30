Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените на турнира за „Приз Адриана Дунавска“

Представителката на Авангард Валерие Фотевова спечели титлата в многобоя при жените, категория Елит на турнира за „Приз Адриана Дунавска“, с който се отбеляза 70-годишнината на клуб по художествена гимнастика ЦСКА.

Фотевова има сбор от 52.900 точки, след като получи първи по сила оценки на обръч 26.450 и на топка 26.450.

Втора в многобоя е Деница Минкова от Академик с 50.900 точки, която взе сребро на обръч с 25.800 и на топка с 25.100.

Трета е Елена Ненова от Авангард с 50.600, която е първа и на бухалки с 25.900, а на лента триумфира Габриела Георгиева от Олимпия 74 с 22.900.

При жените категория Б шампионка в многобоя стана Мариана Ангелова (ЦСКА) с 43.400, а при девойки старша възраст Елит първа е Антоанета Цанкова (Авангард) с 52.050 точки.