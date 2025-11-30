Популярни
  3. Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

  • 30 ное 2025 | 11:42
  • 1165
  • 0

Световният вицешампион с България от шампионата на планетата във Филипините през 2025 година Александър Николов днес навърши 22 години.

Николов, който стана реализатор №1 на Мондиал 2025 и попадна в Идеалния отбор на Световното първенство, се готви за днешния си домакински двубой на своя Кучите Лубе (Чивитанова) срещу гостуващия Кунео, с Иван Зайцев и Микеле Баранович, който е от 18:00 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 1.

Рожденикът Алекс Николов показа, че освен отлични умения на волейболното игрище има и отлично артистични заложби.

Алекс Николов публикува видео в социалните си мрежи, на което свири на китара една от най-обичаните песни на метъл идолите Metallica - Nothing Else Matters.

Алекс Николов показа завидни умения и изпълни почти перфектно солото на великия Кърк Хамет.

Алекс Николов: Лубе може да даде много повече, ние сме страхотен отбор!
Алекс Николов: Лубе може да даде много повече, ние сме страхотен отбор!
