Рожденикът Александър Николов впечатли с изпълнение на Металика!

Световният вицешампион с България от шампионата на планетата във Филипините през 2025 година Александър Николов днес навърши 22 години.

Николов, който стана реализатор №1 на Мондиал 2025 и попадна в Идеалния отбор на Световното първенство, се готви за днешния си домакински двубой на своя Кучите Лубе (Чивитанова) срещу гостуващия Кунео, с Иван Зайцев и Микеле Баранович, който е от 18:00 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX Sport 1.

Рожденикът Алекс Николов показа, че освен отлични умения на волейболното игрище има и отлично артистични заложби.

Алекс Николов публикува видео в социалните си мрежи, на което свири на китара една от най-обичаните песни на метъл идолите Metallica - Nothing Else Matters.

Алекс Николов показа завидни умения и изпълни почти перфектно солото на великия Кърк Хамет.

