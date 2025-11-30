Хьогмо: Имахме 10-11 положения, ще съм доволен и на повече

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо остана доволен след успеха с 2:0 срещу Ботев (Враца) в efbet Лига.

"Играчите се справиха добре, свършиха работата си като професионалисти. Имахме някои технически проблеми през първото полувреме, но ги коригирахме. Не дадохме шансове на съперника, имахме десет-единайсет положения, ще съм доволен, ако са и повече. Доволен съм от отбора. Важно е да се изграждат връзките между играчите на терена.

Лудогорец се завръща! Чочев оглави голмайсторската листа

Щом си футболист на Лудогорец, трябва да си готов да изиграеш два мача за една седмица. Винаги можем да коригираме. Днес искахме Чочев да е на върха на атаката, защото щеше да има много топки там, а той е силен. Би било добре да имаме ден почивка, но казах на момчетата, че трябва да използват всеки свободен час, за да се готвят за следващия мач", каза норвежецът.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto