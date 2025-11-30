Популярни
Хьогмо: Имахме 10-11 положения, ще съм доволен и на повече

  • 30 ное 2025 | 17:22
  • 433
  • 0
Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо остана доволен след успеха с 2:0 срещу Ботев (Враца) в efbet Лига.

"Играчите се справиха добре, свършиха работата си като професионалисти. Имахме някои технически проблеми през първото полувреме, но ги коригирахме. Не дадохме шансове на съперника, имахме десет-единайсет положения, ще съм доволен, ако са и повече. Доволен съм от отбора. Важно е да се изграждат връзките между играчите на терена.

Щом си футболист на Лудогорец, трябва да си готов да изиграеш два мача за една седмица. Винаги можем да коригираме. Днес искахме Чочев да е на върха на атаката, защото щеше да има много топки там, а той е силен. Би било добре да имаме ден почивка, но казах на момчетата, че трябва да използват всеки свободен час, за да се готвят за следващия мач", каза норвежецът.

Снимки: Startphoto

