Ева Каменска: Трябва да забравим този мач възможно най-бързо

Волейболистката на ЦСКА Ева Каменска коментира пред БНТ тежката загуба с 0:3 гейма от шампиона Марица. Срещата се игра в зала „Васил Симов“, а пловдивчанки доминираха през цялото време.

„Смятам, че не успяхме да покажем това, на което сме способни и което бяхме тренирали. Допуснахме да ни паднат много леки топки, за които бяхме подготвени. По средата на гейма загубихме концентрация и съответно резултатът беше такъв. Трябва да подобрим всеки един елемент от играта ни. Трябва да наблегнем на силен сервис, да правим по-малко грешки“, коментира Ева Каменска.

Юлия Иванова: В нашия отбор има страх от Марица

„Марица са доста по-опитни от нас. Ние сме млад отбор, опитваме се да правим каквото е възможно, но опитът си натежа. Трябва да забравим този мач възможно най-бързо и в следващите срещи да покажем друго лице“, завърши Каменска.

Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА