  • 30 ное 2025 | 15:36
  • 598
  • 0
Марица спечели с лекота при гостуването на ЦСКА

Шампионът Марица (Пловдив) спечели убедително с 3:0 гейма при гостуването на ЦСКА в последен мач от 7-ия кръг на женската волейболна лига.

Маричанки се наложиха с лекота срещу "червените" в зала "Васил Симов" в София, в отделните части с 25:11, 25:11, 25:17.

Така Марица продължава да води в класирането на НВЛ с пълен актив от 21 точки след първите си седем мача, в които шампионките не загубиха гейм.

ЦСКА е на трето място с 5 победи и 2 загуби.

"Жълто-сините" взеха инициативата от самото начало на срещата и със серия от силни сервиси на Борислава Съйкова направиха серия от седем поредни точки, за да отворят ранна преднина от 8:2, която увеличиха до 15:6 в средата на гейма. Авансът позволи на Марица да разгърне играта си в нападение и така състезателките на Ахметджан Ершимшек приключиха първата част при 25:11 след ас отново на Съйкова.

Началният удар имаше ключова роля за играта на Марица и в началото на втория гейм, който се разви по подобен начин. Пловдивчанки затрудниха максимално посрещането на Червените и така се откъснаха в резултата с 15:6. Разликата стана двуцифрена при 17:7 и до края Жълто-сините дадоха само още четири точки на своя съперник преди да затворят втората част при 25:11 с атака на Виктория Коева.

Третият гейм започна равностойно и двата отбора стояха близо в резултата до 13:12 в полза на шампионките. След това обаче Марица постепенно започна да трупа преднина, която достигна 6 точки при 18:12 и Жълто-сините не изпуснаха инициативата, за да се поздравят с крайния успех след 25:17. Най-резултатна за победата на Марица бе Ива Дудова с 15 точки, 11 добави Виктория Коева, а с 9 допринесе Борислава Съйкова.

В следващия си мач волейболистките на Ахметджан Ершимшек посрещат германския Палмберг (Шверин) във втория си двубой от група Е на Шампионската лига. Срещата е на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала "Колодрума".

Първенство на България по волейбол за жени, мачове от седмия кръг на редовния сезон:

ЦСКА - Марица Пловдив          0:3 (11:25, 11:25, 17:25)

от събота: 
ЦПВК - Драгоман                      3:0 (25:17, 25:14, 25:17) 
Варна ДКС - Миньор Перник   0:3 (13:25, 16:25, 14:25)

от петък: 
Славия - Левски                        0:3 (17:25, 17:25, 14:25) 
Дея - Марица 2022                   1:3 (15:25, 25:23, 19:25, 19:25)

Временно класиране:  
1. Марица              7   7   0   21:0    21 точки  
2. Левски София   7   6   1   18:6    18   
3. ЦСКА                  7   5   2   15:7    15  
4. ЦПВК                  7   5   2   17:8    15  
5. Марица 2022     7   4   3   14:10   12  
6. Драгоман           7   4   3   12:12   12  
7. Славия 2017       7   2   5    7:17    5  
8. Миньор              7   1   6    5:18    4  
9. Дея спорт          7   1   6    5:18    3 
10. Варна ДКС       7   0   7    0:21    0

