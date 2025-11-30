Популярни
  2. Волейбол
  Юлия Иванова: В нашия отбор има страх от Марица

Юлия Иванова: В нашия отбор има страх от Марица

  • 30 ное 2025 | 17:05
  • 439
  • 0
Юлия Иванова: В нашия отбор има страх от Марица

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева смята, че волейболистките й изпитват страх и притеснение, когато играят срещу шампионите от Марица Пловдив.

Столичани загубиха домакинството си на пловдивчанки с 0:3 гейма.

Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица
Ахметджан Ершимшек: Всеки се опитва да победи Марица

"Представянето ни, беше изключително зле. Всичко се обърка. Нямаше от наша страна никаква игра в нито един елемент. Не можехме да ги затрудним. От време навреме някакви проблясъци имахме, но бяха много кратки и резултатът е показателен. Те биха не лош сервис и правиха много голяма разлика на този елемент. В нашия отбор имаше лек уплах и се притеснявахме от отбора на Марица. Има страх и не можаха да си разгърнат потенциала. Единственият човек, който игра на ниво беше нашият диагонал. Всички останали бяха припряни, не бяха готови, бяха страхливи и затова резултатът е показателен", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Според нея възпитанички й се нуждаят от самочувствие и по-организирана игра в защита.

"Момичетата трябва повече да си вярват. Трябва да знаем, че волейбол е игра на грешки, но трябва да опитваш. По-бързо трябва да преодоляваме неувереността си, но това става със самочувствие. Самочувствието идва с добра игра. Надявам се с добри игри да повишим нашето самочувствие. Нямахме защита, посрещане и подсигуряване. Нашата слаба страна е организацията на играта в защита. Може би върху това трябва да се фокусираме, за да може да издържаме по-добре", допълни наставникът.

