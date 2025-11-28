Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Недялко Москов: Победата е задължителна

Недялко Москов: Победата е задължителна

  • 28 ное 2025 | 07:46
  • 283
  • 0

В неделя, едноименния тим Несебър излиза срещу Асеновец в Асеновград. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на отбор, който не е добре в класирането и ще търси всякакви начини за да се измъкне от незавидното си положение. Това не ни притеснява, защото всички излизат срещу нас и дават максимума от възможностите си. Теренът в Асеновград не е добър. Ако искаме да завършим годината на първо място, трябва да спечелим. Победата е задължителна. Ще е я постигнем като изиграем пределно мобилизирано и концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 1117
  • 0
Манол Георгиев: Най-силните са, но ние се нуждаем от точки

Манол Георгиев: Най-силните са, но ние се нуждаем от точки

  • 28 ное 2025 | 07:44
  • 336
  • 0
Тодор Манев: Корав противник

Тодор Манев: Корав противник

  • 28 ное 2025 | 07:42
  • 276
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

  • 28 ное 2025 | 07:38
  • 342
  • 0
Валери Домовчийски: Няма накъде повече да отстъпваме

Валери Домовчийски: Няма накъде повече да отстъпваме

  • 28 ное 2025 | 07:36
  • 501
  • 0
Добри Козарев: Няма да е лесно в Бургас

Добри Козарев: Няма да е лесно в Бургас

  • 28 ное 2025 | 07:33
  • 293
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 105254
  • 319
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 49274
  • 31
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 1117
  • 0
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 1813
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 16795
  • 13
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 27917
  • 2