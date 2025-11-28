Недялко Москов: Победата е задължителна

В неделя, едноименния тим Несебър излиза срещу Асеновец в Асеновград. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Гостуваме на отбор, който не е добре в класирането и ще търси всякакви начини за да се измъкне от незавидното си положение. Това не ни притеснява, защото всички излизат срещу нас и дават максимума от възможностите си. Теренът в Асеновград не е добър. Ако искаме да завършим годината на първо място, трябва да спечелим. Победата е задължителна. Ще е я постигнем като изиграем пределно мобилизирано и концентрирано 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.