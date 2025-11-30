Популярни
  Франко Колапинто стартира Гран При на Катар от пит-лейна

Франко Колапинто стартира Гран При на Катар от пит-лейна

  • 30 ное 2025 | 15:15
Пилотът на Алпин Франко Колапинто ще стартира днешната Гран При на Катар от края на алеята пред боксовете, след като от екипа на аржентинеца направиха промени по настройките на неговия болид в закрития парк.

За Колапинто загубата не е толкова голяма, тъй като той така или иначе щеше да стартира от дъното на стартовата решетка. В квалификацията на „Лусайл“ аржентинецът беше най-бавен и съответно трябваше да стартира последен, така че решението на Алпин да го извади от закрития парк и да промени настройките на окачването на колата му не е изненадващо.

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Любопитното е, че Колапинто стартира и вчерашния спринт в Катар от пит-лейна, отново след промения по настройките в условията на закрит парк. Тогава обаче аржентинецът имаше цели трима пилоти за компания, тъй като от бокса стартираха още неговият съотборник Пиер Гасли, Ланс Строл и Люис Хамилтън. Днес обаче Колапинто ще бъде самотен в края на пит-лейна в началото на Гран При на Катар.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
