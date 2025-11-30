Глобиха Уилямс заради найлона, с който Сайнц излезе на пистата в квалификацията

Отборът на Уилямс беше глобен с 5000 евро от стюардите на Гран При на Катар заради пускането на Карлос Сайнц да излезе на пистата в хода на квалификацията на „Лусайл“ снощи с кола в опасно състояние.

Във въпросния инцидент, който настъпи в третата фаза на квалификацията, Сайнц излезе на пистата с найлон, който беше увит около неговата задна дясна гума. Впоследствие този найлон падна от болида на испанеца, но в близост до идеалната линия на изхода от втория завой, което наложи краткото спиране на сесията, за да може пистата да бъде почистена.

Случаят беше разгледан от стюардите след края на квалификацията, които наложиха парична глабо на Уилямс. От британския тим се аргументираха, че случката е наистина инцидентна, а въпросният найлон е представляват стикер от пода на гаража, който Сайнц е отлепил при своето потегляне. От Уилямс са обяснили, че използват подобни стикери от средата на сезона и никога досега не са имали подобни проблеми. Стюардите обаче са категорични, че отборът носи отговорност за това да пуска на пистата коли, които са в безопасно състояние, а от видео кадрите ясно се е видяло, че Сайнц има трудности с контрола върху своя автомобил и затова решиха да наложа парична санкция на екипа от Гроув.

