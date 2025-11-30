Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Глобиха Уилямс заради найлона, с който Сайнц излезе на пистата в квалификацията

Глобиха Уилямс заради найлона, с който Сайнц излезе на пистата в квалификацията

  • 30 ное 2025 | 14:59
  • 238
  • 0

Отборът на Уилямс беше глобен с 5000 евро от стюардите на Гран При на Катар заради пускането на Карлос Сайнц да излезе на пистата в хода на квалификацията на „Лусайл“ снощи с кола в опасно състояние.

Във въпросния инцидент, който настъпи в третата фаза на квалификацията, Сайнц излезе на пистата с найлон, който беше увит около неговата задна дясна гума. Впоследствие този найлон падна от болида на испанеца, но в близост до идеалната линия на изхода от втория завой, което наложи краткото спиране на сесията, за да може пистата да бъде почистена.

Случаят беше разгледан от стюардите след края на квалификацията, които наложиха парична глабо на Уилямс. От британския тим се аргументираха, че случката е наистина инцидентна, а въпросният найлон е представляват стикер от пода на гаража, който Сайнц е отлепил при своето потегляне. От Уилямс са обяснили, че използват подобни стикери от средата на сезона и никога досега не са имали подобни проблеми. Стюардите обаче са категорични, че отборът носи отговорност за това да пуска на пистата коли, които са в безопасно състояние, а от видео кадрите ясно се е видяло, че Сайнц има трудности с контрола върху своя автомобил и затова решиха да наложа парична санкция на екипа от Гроув.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

Никола Цолов каза защо Рафаел Виягомес получи шанс да го атакува

  • 30 ное 2025 | 13:46
  • 1098
  • 0
Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

Юха Канкунен: Себастиен Ожие е най-великият за всички времена!

  • 30 ное 2025 | 13:07
  • 689
  • 0
Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

Зак Браун иска Макларън да елиминира Верстапен

  • 30 ное 2025 | 12:50
  • 1978
  • 0
Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

Верстапен е готов за агресивна атака срещу Норис

  • 30 ное 2025 | 12:37
  • 991
  • 0
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 9354
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 30 ное 2025 | 08:00
  • 29147
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

  • 30 ное 2025 | 14:58
  • 5771
  • 28
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 1179
  • 0
Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

  • 30 ное 2025 | 13:59
  • 5539
  • 8
Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

  • 30 ное 2025 | 15:20
  • 217
  • 0
Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 12884
  • 62
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 14801
  • 134