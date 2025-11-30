Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Раул Асенсио пропуска мача с Жирона, Мастантуоно се завръща

Раул Асенсио пропуска мача с Жирона, Мастантуоно се завръща

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 617
  • 0
Раул Асенсио пропуска мача с Жирона, Мастантуоно се завръща

Централният защитник на Реал Мадрид Раул Асенсио ще пропусне днешния двубой от Ла Лига срещу Жирона. Причината за това е, че той продължава да страда от тежък гастроентерит и ще остане в Мадрид. Същият стомашен вирус попречи на Тибо Куртоа да пътува за Атина през седмицата.

Асенсио ще бъде на линия за междинния кръг, в който на 3 декември Реал Мадрид ще гостува на Атлетик Билбао. За днешния двубой обаче Чаби Алонсо няма да може да го използва и трябва да реши кой измежду Антонио Рюдигер и Алваро Карерас ще партнира на Едер Милитао в центъра на защитата. На германеца все още му липсва игрови ритъм, така че най-вероятно това ще бъде Карерас.

Дийн Хаусен също не е разположение, както и Дейвид Алаба.

В групата на Реал Мадрид за днешния двубой се завръща Франко Мастантуоно. Още от лятото той страдаше от пубалгия, но вече болките са отшумели и той тренира на пълни обороти от една седмица.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

  • 30 ное 2025 | 13:59
  • 5461
  • 8
Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

Който освирква Викарио, не е истински фен на Тотнъм

  • 30 ное 2025 | 12:54
  • 2166
  • 0
Донарума симулирал контузия, за да може Сити да надвие Лийдс?

Донарума симулирал контузия, за да може Сити да надвие Лийдс?

  • 30 ное 2025 | 10:22
  • 14310
  • 5
Томас Мюлер срещу Меси за титлата на МЛС

Томас Мюлер срещу Меси за титлата на МЛС

  • 30 ное 2025 | 09:53
  • 8067
  • 3
В Барселона недоволни, въпреки победата - разговор между Флик и Рафиня го доказва

В Барселона недоволни, въпреки победата - разговор между Флик и Рафиня го доказва

  • 30 ное 2025 | 08:47
  • 8002
  • 9
Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

Неочакваният рекорд, който Атлетико (Мадрид) отне на Реал

  • 30 ное 2025 | 08:39
  • 10126
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

Лудогорец 0:0 Ботев (Враца), Евтимов спря "орлите" да открият резултата

  • 30 ное 2025 | 14:58
  • 5697
  • 28
Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

Страхотен дебют! Първи точки за Никола Цолов във Формула 2

  • 30 ное 2025 | 15:18
  • 977
  • 0
Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

Кристъл Палас 1:2 Ман Юнайтед, Маунт осъществи пълен обрат

  • 30 ное 2025 | 13:59
  • 5461
  • 8
Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

Съставите на Уест Хам и Ливърпул, Слот оставя Салах на пейката

  • 30 ное 2025 | 15:20
  • 158
  • 0
Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

Славия триумфира срещу Добруджа в един от най-атрактивните мачове за сезона

  • 30 ное 2025 | 14:25
  • 12809
  • 60
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 14764
  • 134