Раул Асенсио пропуска мача с Жирона, Мастантуоно се завръща

Централният защитник на Реал Мадрид Раул Асенсио ще пропусне днешния двубой от Ла Лига срещу Жирона. Причината за това е, че той продължава да страда от тежък гастроентерит и ще остане в Мадрид. Същият стомашен вирус попречи на Тибо Куртоа да пътува за Атина през седмицата.
Асенсио ще бъде на линия за междинния кръг, в който на 3 декември Реал Мадрид ще гостува на Атлетик Билбао. За днешния двубой обаче Чаби Алонсо няма да може да го използва и трябва да реши кой измежду Антонио Рюдигер и Алваро Карерас ще партнира на Едер Милитао в центъра на защитата. На германеца все още му липсва игрови ритъм, така че най-вероятно това ще бъде Карерас.
Дийн Хаусен също не е разположение, както и Дейвид Алаба.
В групата на Реал Мадрид за днешния двубой се завръща Франко Мастантуоно. Още от лятото той страдаше от пубалгия, но вече болките са отшумели и той тренира на пълни обороти от една седмица.
