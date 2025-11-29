Чаби Алонсо: Не съм доволен от някои неща, но Реал Мадрид се развива

След като си върна настроението с победата над Олимпиакос в Шампионската лига, тимът на Реал Мадрид продължава битката с Барселона в Ла Лига. Заради две грешни стъпки “кралете” загубиха 4 точки от аванса си пред шампионите. Сега на Реал предстои трета поредна визита в първенството - на Жирона в неделя вечер. Ето какво заяви наставникът Чаби Алонсо по редица теми.

Трети пореден двубой като гост в Ла Лига

Графикът ни е натоварен, но трябва задължително да спечелим. Нуждаем се от добър мач и победа.

Полемики около головете в Елче

Има популистки послания; нека се концентрираме върху нашето – да печелим по спортен и заслужен начин. Всеки мач е изпитание за това.

Последователност и постоянство

Имахме добри игрови фази, нуждаем се от онова надмощие, контрол, последователност, постоянство, особено в защитната фаза, където израстваме. Не съм доволен от някои неща, най-вече от допуснатите голове в последните мачове, но все пак сме в процес на развитие.

Комуникация с Джуд Белингам

Джуд има това желание да учи, да бъде по-ефективен. Той е от играчите, които проявяват инициатива, които се адаптират към различни роли… трябва да знаеш какво се случва около него.

Проблеми в защита и завръщане на контузените

Рюдигер и Милитао се завръщат, а се надяваме и Асенсио да може да влезе в групата. Хаусен все още не е готов, надяваме се да е добре за мача срещу Атлетик Билбао в сряда. Франко Мастантуоно също е в групата.

Пубалгията на Мастантуоно

Той е по-добре, тренира нормално, без да усеща болка.

🤔 @ThibautCourtois, @Brahim, @EderMilitao and Mastantuono put to the test!

Which legendary Real Madrid players will form part of the Classic XI? Coming soon on FC 26.@easportsfces pic.twitter.com/NcwZ2YI603 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 29, 2025

Очакваното представяне на Трент

Имаме нужда от Александър-Арнолд, това е първата му година и е нормално да има период на адаптация; той самият е взискателен към себе си и трябва да го подкрепим в тази промяна, която е толкова голяма за него.

Трент преобърна представата за себе си в Реал Мадрид

Впечатленията от играта на Ферлан Менди в Гърция

Остави ми добро впечатление. Това е първият мач, който играем с него. Не знаехме на какво състезателно ниво ще бъде, а се представи много добре. Той е страхотен защитник и ти дава много сигурност отзад. Да се върне и да се почувства така е отлична новина.

Синхронът между Винисиус Жуниор и Мбапе

Те са много добри, но и в други мачове са го правили. Тази връзка, качеството и колко добре се разбират си личи на терена; жалко, че Вини не успя да отбележи гол.