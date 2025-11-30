Реал Мадрид с коварна визита в Каталуния

Жирона ще приеме Реал Мадрид в мач от Ла Лига, който ще се изиграе на 30 ноември 2025 г. Двубоят на стадион "Мунисипал де Монтиливи" започва от 22:00 часа. Каталунският тим ще се опита да спечели ценни точки в борбата за оцеляване, докато "белите" се стремят да продължат преследването на лидерската позиция в първенството. Сблъсъкът между двата отбора обещава интересен футбол и много емоции.

Реал Мадрид заема втората позиция в Ла Лига с 32 точки от 13 изиграни мача, демонстрирайки силна офанзивна игра с 28 отбелязани гола и стабилна защита с едва 12 допуснати. "Кралският клуб" е в отлична позиция да атакува върха, като всяка победа е от ключово значение в борбата за титлата. От друга страна, Жирона се намира в опасната зона, заемайки 18-то място с едва 11 точки от същия брой мачове. Каталунците имат сериозни проблеми в защита, допускайки 25 гола, докато са отбелязали само 12. За домакините този мач е от изключителна важност в борбата за оцеляване, тъй като всяка точка срещу гранд като Реал Мадрид би била безценна.

Жирона показва колебливи резултати в последните си пет срещи с една победа, две равенства и една загуба в Ла Лига. Каталунците завършиха наравно с Бетис (1:1) в последния си мач на 23.11.2025, след което преди това постигнаха важна победа срещу Алавес (1:0) на 08.11.2025. Загубата от Хетафе (2:1) на 31.10.2025 беше болезнена, но отборът показа характер с победата над Констансия (2:3) за Купата на краля на 28.10.2025. Зрелищното равенство с Овиедо (3:3) на 25.10.2025 демонстрира офанзивния потенциал на тима. Реал Мадрид, от своя страна, идва след впечатляваща победа в Шампионската лига срещу Олимпиакос (3:4) на 26.11.2025, но в първенството записа две последователни равенства – с Елче (2:2) на 23.11.2025 и с Райо Валекано (0:0) на 09.11.2025. Кралският клуб претърпя загуба от Ливърпул (1:0) в Шампионската лига на 04.11.2025, но преди това разгроми Валенсия (4:0) на 01.11.2025 в Ла Лига. Предвид позициите в класирането, този мач има огромно значение и за двата отбора.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид доминира с четири победи срещу една за Жирона. Последната среща се състоя на 23 февруари 2025 г., когато "белите" спечелиха с 2:0 като домакини. Преди това, на 7 декември 2024 г., Реал отново надделя с убедителното 3:0 на "Монтиливи". На 10 февруари 2024 г. мадридчани постигнаха категорична победа с 4:0 на своя стадион, а на 30 септември 2023 г. отново победиха с 3:0 като гости. Единствената победа за Жирона дойде на 25 април 2023 г., когато каталунците изненадаха Реал с 4:2 на домашния си терен. Историята показва ясно превъзходство на "кралския клуб", който е отбелязал 12 гола в последните пет мача, допускайки само 6, като 4 от тях са в единствената загуба.

Азедин Унахи се очертава като ключова фигура за Жирона в този мач. Мароканският полузащитник демонстрира стабилни изяви в средата на терена, осигурявайки баланс между защита и атака. Неговите технически умения и визия за играта са от решаващо значение за създаването на голови положения за каталунския тим. Унахи ще има тежката задача да противодейства на звездното полузащитно звено на Реал Мадрид и да подпомага атаките на своя отбор. От другата страна, Килиан Мбапе е безспорната звезда на Реал Мадрид. Френският нападател продължава да впечатлява с головия си нюх и скорост, превръщайки се в основна заплаха за всяка защита в Ла Лига. Неговото партньорство с Винисиус Жуниор и подкрепата от Джуд Белингам създават едно от най-опасните нападения в Европа. Мбапе ще търси да увеличи головата си сметка срещу уязвимата защита на Жирона, която е допуснала 25 гола до момента в първенството.

Снимки: Imago