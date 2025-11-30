Коя ще е най-бързата стратегия в Гран При на Катар?

Днешното състезание за Гран При на Катар със сигурност ще включва поне две спирания в бокса за всеки пилот, което е наложително заради ограничения живот на гумите на Пирели на „Лусайл“.

Заради опасенията за безопаснотта на гумите от италианската компания наложиха ограничен жизнен цикъл от само 25 обиколки за всеки един комплект гуми. Това практически гарантира, че в състезание днес всеки пилот ще направи поне две смени на гуми, за да покрие състезателната дистанция от 57 тура. Но кой ще е най-оптималният вариант за разпределение на трите серии от обиколки на „Лусайл“.

Данните, които Пирели събра от началото на уикенда показват, че най-добрият вариант за провеждане на състезанието включва две по-дълги серии със средно твърдите гуми и един финален къс спринт с меките. Алтернативно вторият стинт може да бъде направен с твърдите сликове преди отново да се завърши с меките. Съществуват и други варианти за покриване на дистанцията, включващи само двата по-твърди модела гуми, а всички тях може да видите на прикачената снимка.

От гледна точка наличните гуми, абсолютно всички пилоти имат по един комплект чисто нови твърди гуми, които могат да има бъдат много полезни. Лиам Лоусън, Оливър Беарман и Алекс Албон пък са единствените трима пилоти, които нямат налични чисто нови средни гуми и ще трябва да разчитат само на вече използвани сликове от този тип.

Състезанието за Гран При на Катар, 23-ти кръг за сезон 2025 във Формула 1, започва в 18:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Снимки: Gettyimages