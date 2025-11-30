Джон Хигинс планира да е част от "Тартан Арми" на Мондиал 2026

Джон Хигинс призна, че вече планира пътуване с „Тартан Арми“ за Световното първенство догодина, след като си осигури място във втория кръг на Шампионата на Обединеното кралство с победа 6:2 над Бен Улластън.

Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

Глазголецът участва в този турнир за 33-ти път в кариерата си. Той е трикратен шампион на UK Championship, но Йорк не е бил най-успешното място за него в последните години – Хигинс не е стигал отвъд осминафиналите от 2019 г. насам. По пътя към четвъртфиналите този път ще стои Шон Мърфи.

Въпреки колебливите си резултати на UK Championship в последните години, Хигинс пристига в добра форма, след като достигна финала на Международния шампионат в Нанкин, където загуби от У Изъ.

Хигинс признава, че все още е "на седмото небе" след победата на Шотландия с 4:2 над Дания миналата седмица, която осигури първата квалификация за Световно първенство от 1998 г. – същата година, в която той спечели първата си световна титла.

Днешната победа над Ууластън започна силно. Серии от 66, 51, 84 и 58 дадоха на Хигинс аванс от 5:0, само един фрейм от успеха.

Ууластън обаче показа характер в шестия фрейм. Хигинс първи направи 58, но съперникът разчисти масата със серия от 70 и открадна фрейма на черната топка. След това с 65 свали резултата до 5:2 и оказа натиск. В крайна сметка Хигинс удържа и спечели осмия фрейм след 21-минутна битка.

„Надявам се да играя добре тук", каза Хигинс. "Следва труден мач с Шон Мърфи, но вече съм в турнира. Прибирам се за два дни и се връщам да се подготвя. Шон удря топката магически. Победих го в Нанкин, но преди това два пъти ме беше побеждавал. Винаги са хубави двубои. Той атакува много и това те кара и ти да атакуваш. Нямам търпение.

Класирането на Шотландия за Световното даде огромен тласък на страната. Надявам се това лято да съм някъде в Мексико, Канада или САЩ. Много бих искал да отида. Всички, с които говоря, вече търсят билети. Атмосферата ще е невероятна.

Един от приятелите, с които бях в Париж през 1998-а, вече не е сред нас и това те кара да се замислиш колко време е минало… Страхотно е, че отново се класирахме. И много бих искал да го изживея пак", пожела си Хигинс.

На другата маса Шон Мърфи си осигури сблъсък с Хигинс, след като взе пет поредни фрейма и победи Лю Хаотян с 6:2.

Incredible DRAMA in Shaun Murphy and Lyu Haotian's opener! 🤯



This topsy-turvy frame had the WHOLE York Barbican crowd gasping...#UKChampionship | @Victorianplumb pic.twitter.com/txiCsfqfYk — WST (@WeAreWST) November 29, 2025

Мърфи изоставаше с 1:2, но след това направи серии от 58 и 63 за 4:2. В седмия фрейм опита 147, но серията му спря на 80 – достатъчно за партията. С още 57 точки в следващия фрейм световният шампион от 2005 г. затвори мача.

Мърфи, който спечели British Open по-рано през сезона, също е във впечатляваща форма и очаква с нетърпение срещата с Хигинс.

„Закусвах сутринта, гледах новините и имаше чудесен материал за Випуск ‘92. Няма измъкване от тези момчета – това, което постигат продължава да е невероятно. Винаги съм се възхищавал на Джон. Помагал ми е много, още когато бях юноша. Гледал съм го толкова много… надявам се само да не ми се наложи да го гледам твърде много в следващия кръг! Випуск ‘92 ни показа какво можем да направим, ако си държим главата ниско и работим. Когато започвах, мислехме, че кариерата приключва на 40. Но те винаги са били пионери – и продължават да бъдат", каза Мърфи.