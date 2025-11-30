Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

  • 30 ное 2025 | 09:04
Тръмп започна със солиден успех в Шампионата на Обединеното кралство

Действащият шампион Джъд Тръмп надделя с 6:4 в зрелищен двубой срещу победителя от 2004 г. Стивън Магуайър в откриващата сесия на Шампионата на Обединеното кралство по снукър.

Световният №1 Тръмп спечели титлата по впечатляващ начин преди 12 месеца. Той преодоля изключително трудно "трасе" до финала, побеждавайки Нийл Робъртсън, Джон Хигинс, Джанг Анда и Кайрън Уилсън. Ожесточеният финал срещу Бари Хоукинс беше спечелен с 10:8.

Въпреки че е на върха в световната ранглиста вече повече от година, Тръмп не е печелил трофей от миналогодишния UK Championship насам. 2025 г. все още не му е донесла титла — последният такъв случай в кариерата му беше през 2013 г.

Тази седмица е последната му възможност да избегне повторение. За да подобри шансовете си, той се върна към щека, с която спечели световната титла през 2019 г. Тръмп бе преминал към нова щека с титаниева тапа вместо традиционната месингова.

Магуайър вдигна трофея от UK Championship преди 21 години — през 2004 г. Въпреки че достига два финала след това, той така и не успя да повтори успеха.

Този път също няма да прекъсне чакането, но победата му в сезонния откриващ турнир Шампионатната лига и полуфиналът на Международния шампионат показват завръщане към добра форма.

Сериите от 62 и 100 точки помогнаха на 36-годишния Тръмп да спечели три от първите четири фрейма и да поведе с 3:1 на интервала. След подновяване на играта Магуайър отговори със серии от 111 и 82 за 3:3. Той имаше шанс да поведе в седмия фрейм, но пропусна необяснимо лесна червена в средния джоб и Тръмп се възползва с 66 точки за 4:3.

Драматична върната черна даде възможност на Тръмп да се доближи на една партия от успеха, преди Магуайър да върне един фрейм с 86. Но серия от 62 точки в десетия фрейм осигури победата на Тръмп и място на 1/8-финал срещу Съ Дзяхуей.

„Беше труден мач — имаше много добри моменти, имаше и много пропуски. Класически мач от UK Championship. Знаех, че се е върнал към форма и че ще бъде труден за побеждаване“, каза Тръмп. „В момента ми липсва онзи един процент увереност под най-голямо напрежение. Нужно е да имаш тази вяра — а тя още не е напълно там. Когато побеждаваш играчи като Стивън, това помага и формата се връща.

Чувствам се много по-добре с тази щека. Опитвах всичко възможно, но понякога знаеш, че просто не е твоят ден. Усетих, че трябва да направя промяна, за да дам шанс на себе си. Има толкова много турнири в момента, че нямаш време да пробваш различни варианти. След този турнир имам малко почивка и се надявам да намеря правилното оборудване за остатъка от сезона.“

На другата маса Съ Дзяхуей си осигури срещата с Тръмп след впечатляваща победа с 6:0 над уелсеца Райън Дей.

Съ победи Тръмп в последния им мач — на Wuhan Open 2024, като направи 147 и според Тръмп това е една от най-добрите игри, изигравани някога срещу него. Въпреки това Тръмп води с 6:1 в общия баланс.

Победа за Съ над Дей включваше серии от 61, 80 и 68 точки в рутинен успех.

„Много малко турнири въвеждат играчите така, както тук, затова всеки път се вълнувам много. Обичам страстта и аплодисментите на публиката, наистина се наслаждавам да играя тук. Няма да си поставям твърде много напрежение — просто да се отпусна и да играя. Но съм много щастлив да виждам други китайски играчи да печелят титли — това ме мотивира да дам най-доброто от себе си и да спечеля първата си ранкинг титла“, коментира китаецът.

