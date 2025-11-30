Атлетико Мадрид продължи с победите

Атлетико Мадрид записа седма поредна победа във всички турнири, след като спечели с 2:0 домакинството си на последния в класирането Овиедо. И двата гола в мача реализира Александър Сьорлот до средата на първото полувреме. "Дюшекчиите" са на трета позиция преди утрешните мачове, като изостават на три точки от лидера Барселона.

Тимът на Диего Симеоне, който бе направил цели седем промени от мача с Интер през седмицата, контролираше мача от неговото начало. Сьорлот пропусна две възможности да се разпише преди да откри резултата в 16-ата минута, когато се възползва от подаване на Ханцко. Норвежкият нападател се разписа за втори път в 25-ата минута. Отново центриране на Ханцко създаде проблеми на защитата и Сорльот завърши с удар от въздуха. Обикновено подобна преднина за Атлетико означава край на мача. "Дюшекчиите" контролираха събитията на терена, а Овиедо дори стигна до точен удар в края на първото полувреме.

След почивката домакините сериозно намалиха темпото, което позволи на съперника да владее повече топката. Гостите обаче не бяха точни при завършващия удар. Изстрел с глава на Виняс мина над вратата, а удар на 40-годишния Касорла също не бе достатъчно точен. В средата на втората част Симеоне направи двойна смяна и отново взе инициативата. Джулиано Симеоне и Конър Галахър имаха възможности да увеличат преднината на Атлетико.

Следвай ни:

Снимки: Imago