Интер ще опита да се върне на правия път срещу опасния Пиза

Пиза посреща Интер в мач от Серия А, който ще се изиграе на 30 ноември 2025 г. Срещата е с начален час 16:00 на стадион "Ромео Анконетани". Главен съдия на двубоя ще бъде Марко Гуида. Двата отбора се изправят един срещу друг в интересен сблъсък, който има важно значение за различните цели на тимовете в първенството.

Пиза се намира в тежка ситуация, заемайки 17-то място в Серия А с едва 10 точки от 12 изиграни мача. Тимът е в зоната на изпадащите и се нуждае спешно от точки, за да се измъкне от опасната позиция. Голова разлика от 10:16 показва сериозни проблеми в защита. От своя страна, Интер е на 4-то място с 24 точки от същия брой срещи, като "нерадзурите" изостават от лидерите в класирането. С впечатляваща голова разлика от 26:13, "черно-сините" демонстрират силен офанзивен потенциал. Победа в този мач би позволила на гостите да се доближат до челната тройка, докато за Пиза всяка точка е от жизненоважно значение в борбата за оцеляване.

Пиза показва подобрение във формата си, записвайки четири равенства и една победа в последните си пет мача. Тимът завърши наравно със Сасуоло (2:2) на 24 ноември, преди това постигна ценна победа срещу Кремонезе (1:0) на 7 ноември. Последваха две поредни равенства - с Торино (2:2) на 2 ноември и с Лацио (0:0) на 30 октомври. По-рано през октомври, на 24-ти, Пиза изненадващо измъкна точка и срещу Милан (2:2). Интер преминава през труден период, записвайки две последователни загуби - от Атлетико Мадрид (2:1) в Шампионска лига на 26 ноември и от градския съперник Милан (0:1) в дербито на 23 ноември. Преди това "нерадзурите" имаха серия от три победи - срещу Лацио (2:0) на 9 ноември, Кайрат (2:1) в Шампионска лига на 5 ноември и Верона (2:1) на 2 ноември.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора има само две регистрирани срещи, като и двете са били приятелски мачове. Последната среща се състоя на 2 август 2024 г., когато двата тима завършиха наравно 1:1. Преди това, на 19 септември 2020 г., Интер постигна разгромна победа със 7:0 срещу Пиза. Това показва, че в официални мачове от Серия А двата отбора ще се изправят един срещу друг за първи път, което прави предстоящата среща още по-интересна.

Симоне Канестрели се очертава като най-важният играч за Пиза в този сезон. Младият защитник, роден през 2000 г., се превърна в стълб на отбраната на новака в Серия А. Въпреки че е номинално защитник, Канестрели често участва в изграждането на атаките и допринася за офанзивните действия на тима. Неговата универсалност му позволява да играе и като дефанзивен полузащитник, което дава тактическа гъвкавост на треньора Алберто Джилардино. За Интер Лаутаро Мартинес продължава да бъде основната офанзивна заплаха. Аржентинският нападател, който е и капитан на отбора, демонстрира завидна голова форма и в този сезон. Неговото партньорство с Маркус Тюрам в нападение се превърна в една от най-опасните атакуващи двойки в италианския футбол.

