Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Интер ще опита да се върне на правия път срещу опасния Пиза

Интер ще опита да се върне на правия път срещу опасния Пиза

  • 30 ное 2025 | 08:25
  • 708
  • 0

Пиза посреща Интер в мач от Серия А, който ще се изиграе на 30 ноември 2025 г. Срещата е с начален час 16:00 на стадион "Ромео Анконетани". Главен съдия на двубоя ще бъде Марко Гуида. Двата отбора се изправят един срещу друг в интересен сблъсък, който има важно значение за различните цели на тимовете в първенството.

Пиза се намира в тежка ситуация, заемайки 17-то място в Серия А с едва 10 точки от 12 изиграни мача. Тимът е в зоната на изпадащите и се нуждае спешно от точки, за да се измъкне от опасната позиция. Голова разлика от 10:16 показва сериозни проблеми в защита. От своя страна, Интер е на 4-то място с 24 точки от същия брой срещи, като "нерадзурите" изостават от лидерите в класирането. С впечатляваща голова разлика от 26:13, "черно-сините" демонстрират силен офанзивен потенциал. Победа в този мач би позволила на гостите да се доближат до челната тройка, докато за Пиза всяка точка е от жизненоважно значение в борбата за оцеляване.

Пиза показва подобрение във формата си, записвайки четири равенства и една победа в последните си пет мача. Тимът завърши наравно със Сасуоло (2:2) на 24 ноември, преди това постигна ценна победа срещу Кремонезе (1:0) на 7 ноември. Последваха две поредни равенства - с Торино (2:2) на 2 ноември и с Лацио (0:0) на 30 октомври. По-рано през октомври, на 24-ти, Пиза изненадващо измъкна точка и срещу Милан (2:2). Интер преминава през труден период, записвайки две последователни загуби - от Атлетико Мадрид (2:1) в Шампионска лига на 26 ноември и от градския съперник Милан (0:1) в дербито на 23 ноември. Преди това "нерадзурите" имаха серия от три победи - срещу Лацио (2:0) на 9 ноември, Кайрат (2:1) в Шампионска лига на 5 ноември и Верона (2:1) на 2 ноември.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора има само две регистрирани срещи, като и двете са били приятелски мачове. Последната среща се състоя на 2 август 2024 г., когато двата тима завършиха наравно 1:1. Преди това, на 19 септември 2020 г., Интер постигна разгромна победа със 7:0 срещу Пиза. Това показва, че в официални мачове от Серия А двата отбора ще се изправят един срещу друг за първи път, което прави предстоящата среща още по-интересна.

Симоне Канестрели се очертава като най-важният играч за Пиза в този сезон. Младият защитник, роден през 2000 г., се превърна в стълб на отбраната на новака в Серия А. Въпреки че е номинално защитник, Канестрели често участва в изграждането на атаките и допринася за офанзивните действия на тима. Неговата универсалност му позволява да играе и като дефанзивен полузащитник, което дава тактическа гъвкавост на треньора Алберто Джилардино. За Интер Лаутаро Мартинес продължава да бъде основната офанзивна заплаха. Аржентинският нападател, който е и капитан на отбора, демонстрира завидна голова форма и в този сезон. Неговото партньорство с Маркус Тюрам в нападение се превърна в една от най-опасните атакуващи двойки в италианския футбол.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Спалети потвърди лоша новина за Влахович

Спалети потвърди лоша новина за Влахович

  • 30 ное 2025 | 06:31
  • 1877
  • 0
От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

От Лацио изригнаха след мача с Милан и не се появиха на пресконференцията

  • 30 ное 2025 | 06:01
  • 3592
  • 0
Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора

Масимилиано Алегри разкри защо е бил изгонен и колко важен е Рабио за отбора

  • 30 ное 2025 | 05:44
  • 2602
  • 0
Меси задмина Пушкаш!

Меси задмина Пушкаш!

  • 30 ное 2025 | 05:03
  • 2233
  • 4
Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

Ветераните Меси и Алба асистираха на младите надежди за голов рецитал, класирал Интер Маями на финал в МЛС!

  • 30 ное 2025 | 04:29
  • 7678
  • 7
Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

Мениджърът на Брентфорд след поредния гол на Тиаго: Не е нормално футболисти от българското първенство да имат такъв отпечатък

  • 30 ное 2025 | 03:23
  • 5319
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

Данило донесе легендарен триумф на Фламенго в Копа Либертадорес

  • 30 ное 2025 | 01:11
  • 16252
  • 17
Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

Левски ще си връща осемте точки преднина с едно наум срещу създаващия му проблеми Септември

  • 30 ное 2025 | 07:38
  • 4416
  • 35
Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

Ще успее ли Ландо Норис да реализира първия си мач пойнт във Формула 1?

  • 30 ное 2025 | 08:05
  • 1941
  • 0
Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

Хьогмо и Лудогорец трябва да продължат победната серия

  • 30 ное 2025 | 07:55
  • 2312
  • 4
Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

Четвърта поредна победа или издънка срещу последния за Славия

  • 30 ное 2025 | 07:15
  • 1647
  • 2
Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

Съдбоносно гостуване за Слот в Лондон

  • 30 ное 2025 | 07:27
  • 1459
  • 0