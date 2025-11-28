Тодор Манев: Корав противник

Утре, едноименния тим на Димитровград приема Атлетик (Куклен). Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу корав противник. Атлетик може да победи всеки в групата. В последния ни мач победихме не по-малко качествен отбор. Това показва, че имаме потенциал. Трябва обаче да го демонстрираме във всяка среща. Можем да го направим като излизаме мобилизирани и играем 90 минути с максимална концентрация. Дано да сме в оптимален състав“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.