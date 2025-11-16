Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик (Куклен)
  3. Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

  • 16 ное 2025 | 11:24
  • 485
  • 0
Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

Атлетик (Куклен) излезе с обръщение на фейсбук страницата си след вчерашния мач от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига в Асеновград. Ето и пълния текст, без редакторска намеса.

Асеновец с важна победа
Асеновец с важна победа

Атлетик (Куклен) отстъпи с 0:1 при гостуването си на Асеновец в Асеновград, според официалния протокол от мача.

Реалността на терена бе съвсем друга. “Баските” надиграха тотално и победиха своите домакини, но порнографска съдийска тройка от Стара Загора реши друго.

Два чисти гола на кукленци при 0:0 бяха нередовно отменени. При единият топката премина очеизвадно с целия си обем голлинията, при другия попадението бе отменено заради несъществуваща засада.

Към това можем да добавим и умишлен удар с лакят в наказателното поле на домакините. Явно те знаеха, че действията им няма да бъдат наказани.

Атлетик очаква официалния запис от мача, който е задължителен, за да покажем всички спорни моменти.

Ръководството на Атлетик ще настоява за преиграване на срещата и изхвърляне на старозагорските съдии от футбола.

Искаме и подлагане на детектор на лъжата на съдийската тройка. Убедени сме, че много нередности и корупция в родния футбол ще лъснат, ако това се осъществи. Някой страхува ли се да отговори на няколко въпроса?

Очакваме адекватна реакция от зоналния съвет на БФС, в противен случай ще бъде поискана оставката на ръководството на местното БФС“.

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Контузен в Марица (Милево)

Контузен в Марица (Милево)

  • 16 ное 2025 | 09:30
  • 753
  • 0
Струмска слава с нова победа у дома

Струмска слава с нова победа у дома

  • 16 ное 2025 | 09:10
  • 981
  • 0
Треньорът на Кюстендил донесе победа нас Симитли

Треньорът на Кюстендил донесе победа нас Симитли

  • 16 ное 2025 | 09:01
  • 1021
  • 0
Проблеми за капитана на Септември (Тервел)

Проблеми за капитана на Септември (Тервел)

  • 16 ное 2025 | 09:00
  • 794
  • 1
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 6060
  • 1
Националите се завърнаха от Турция

Националите се завърнаха от Турция

  • 16 ное 2025 | 00:52
  • 11078
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 4415
  • 2
Очаквайте на живо: Балкан - Черно море Тича

Очаквайте на живо: Балкан - Черно море Тича

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 810
  • 0
Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

Кръгът във Втора лига продължава с шест мача

  • 16 ное 2025 | 08:23
  • 6060
  • 1
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 3938
  • 5
Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

Започва последният кръг от квалификациите в зона “УЕФА”

  • 16 ное 2025 | 08:48
  • 4311
  • 2
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 9643
  • 11