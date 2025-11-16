Атлетик (Куклен) ще иска преиграване на мача с Асеновец

Атлетик (Куклен) излезе с обръщение на фейсбук страницата си след вчерашния мач от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига в Асеновград. Ето и пълния текст, без редакторска намеса.

„Атлетик (Куклен) отстъпи с 0:1 при гостуването си на Асеновец в Асеновград, според официалния протокол от мача.

Реалността на терена бе съвсем друга. “Баските” надиграха тотално и победиха своите домакини, но порнографска съдийска тройка от Стара Загора реши друго.

Два чисти гола на кукленци при 0:0 бяха нередовно отменени. При единият топката премина очеизвадно с целия си обем голлинията, при другия попадението бе отменено заради несъществуваща засада.

Към това можем да добавим и умишлен удар с лакят в наказателното поле на домакините. Явно те знаеха, че действията им няма да бъдат наказани.

Атлетик очаква официалния запис от мача, който е задължителен, за да покажем всички спорни моменти.

Ръководството на Атлетик ще настоява за преиграване на срещата и изхвърляне на старозагорските съдии от футбола.

Искаме и подлагане на детектор на лъжата на съдийската тройка. Убедени сме, че много нередности и корупция в родния футбол ще лъснат, ако това се осъществи. Някой страхува ли се да отговори на няколко въпроса?

Очакваме адекватна реакция от зоналния съвет на БФС, в противен случай ще бъде поискана оставката на ръководството на местното БФС“.

Снимка: ФК Атлетик Куклен 1927 – фейсбук