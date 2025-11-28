Петър Кюмюрджиев: Очаквам 90 минути битка

Едноименния тим на Созопол гостува утре на СФК Раковски. Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Това, че съперника е последен в класирането не ни успокоява. Играят добре, освободено, ез напрежение, какво вкъщи, така и при гостуванията си. Нещо не им достига. Дебютант са. Те най-добре си знаят. Това не е наша работа. Сериозен противник, с опитни футболисти. Очаквам 90 минути битка. Трябва да ги изиграем пределно концентрирано. Ще търсим трите точки“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Созопол Петър Кюмюрджиев.