Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) постигнаха втора поредна и общо 4-а победа в гръцката Волей лига. Воденият от Драган Нешич отбор би категорично като гост Маркопулу Ревойл (Маркопулос) с 3:0 (25:14, 25:19, 25:14) в среща от 7-ия кръг на първенството.

Така Паниониос е на 5-о място във временното класиране с 4 победи, 3 загуби и 12 точки, но преди останалите двубои от кръга. В следващия 8-и кръг Атанасийевич и компания са домакини на АОНС Милон. Мачът е в събота (6 декември) от 20,30 часа българско време.

Елица Атанасийевич изигра нов стабилен мач за Паниониос и завърши с 13 точки (2 блока, 61% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане - +12) за успеха.

Над всички беше Полина Рахимова, която заби 22 точки (7 аса!, 2 блока и 43% ефективност в атака - +16) за победата.

За домакините от Маркопулу Анна Спану завърши със скромните 9 точки.