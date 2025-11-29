Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

  • 29 ное 2025 | 19:31
  • 630
  • 0
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) постигнаха втора поредна и общо 4-а победа в гръцката Волей лига. Воденият от Драган Нешич отбор би категорично като гост Маркопулу Ревойл (Маркопулос) с 3:0 (25:14, 25:19, 25:14) в среща от 7-ия кръг на първенството.

Силна Елица Атанасийевич с 25 точки, Паниониос с трета победа в Гърция
Силна Елица Атанасийевич с 25 точки, Паниониос с трета победа в Гърция

Така Паниониос е на 5-о място във временното класиране с 4 победи, 3 загуби и 12 точки, но преди останалите двубои от кръга. В следващия 8-и кръг Атанасийевич и компания са домакини на АОНС Милон. Мачът е в събота (6 декември) от 20,30 часа българско време.

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос близо до 1/8-финал в Европа
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос близо до 1/8-финал в Европа

Елица Атанасийевич изигра нов стабилен мач за Паниониос и завърши с 13 точки (2 блока, 61% ефективност в атака и 80% позитивно посрещане - +12) за успеха.

Над всички беше Полина Рахимова, която заби 22 точки (7 аса!, 2 блока и 43% ефективност в атака - +16) за победата.

За домакините от Маркопулу Анна Спану завърши със скромните 9 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ванеса Агбортаби: Изпитвам трудности с „р“-то на български

Ванеса Агбортаби: Изпитвам трудности с „р“-то на български

  • 29 ное 2025 | 19:36
  • 838
  • 1
Левски София с бърза победа срещу Славия

Левски София с бърза победа срещу Славия

  • 29 ное 2025 | 18:21
  • 812
  • 0
Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция

Казийски, Соколов и Халкбанк с 5-и успех в Турция

  • 29 ное 2025 | 18:18
  • 1003
  • 0
Миньор (Перник) с първа победа за сезона

Миньор (Перник) с първа победа за сезона

  • 29 ное 2025 | 17:50
  • 478
  • 1
ЦПВК с разгром срещу Драгоман

ЦПВК с разгром срещу Драгоман

  • 29 ное 2025 | 17:38
  • 391
  • 0
Денислав Бърдаров и ИББ с победа №4 в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с победа №4 в Турция

  • 29 ное 2025 | 16:26
  • 740
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

ЦСКА продължава да лети при Янев, разправи се брутално със Спартак за седма поредна победа

  • 29 ное 2025 | 19:29
  • 65782
  • 248
Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

Янев: Работя все едно това ще е последният ден в кариерата ми в ЦСКА

  • 29 ное 2025 | 19:52
  • 5303
  • 19
По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

По-малко от обиколка не стигна на Никола Цолов за подиум във Формула 2

  • 29 ное 2025 | 19:16
  • 11148
  • 10
Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

Бразилска самба в дебюта на Херо на "Колежа"

  • 29 ное 2025 | 16:56
  • 42457
  • 34
Барселона си подари измъчена победа

Барселона си подари измъчена победа

  • 29 ное 2025 | 19:13
  • 18167
  • 211
Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

Гол в добавеното време донесе труден успех на Ман Сити срещу Груев и компания, българинът с цял мач

  • 29 ное 2025 | 19:05
  • 15082
  • 10