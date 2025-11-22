Популярни
Силна Елица Атанасийевич с 25 точки, Паниониос с трета победа в Гърция

  • 22 ное 2025 | 22:12
Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) постигнаха 3-а победа в гръцката Волей лига. Воденият от Драган Нешич отбор сътвориха много драматичен пълен обрат до крайното 3:2 (22:25, 23:25, 29:27, 25:13, 15:7) като домакини на Тетис (Вула) в мач от 6-ия кръг на първенството.

Така Паниониос е на 6-о място във временното класиране с 3 победи, 3 загуби и 9 точки. В следващия 7-и кръг Атанасийевич и компания са гости на Маркопулу Ревойл (Маркопулос). Срещата е в събота (29 ноември).

Елица Атанасийевич изигра много силен мач и стана най-резултатна за Паниониос със страхотните 25 точки (49% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +18) за победата.

Но за Най-полезен играч (MVP) на мача беше определена Полина Рахимова, която добави още 21 точки (6 аса! и 43% ефективност в атака - +11) за успеха.

За Тетис Константина Влахаки (1 блок, 46% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане) и Оливия Утербак (1 блок, 1 ас и 35% ефективност в атака) реализираха 23 и 21 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за победата.

