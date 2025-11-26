Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос близо до 1/8-финал в Европа

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос близо до 1/8-финал в Европа

  • 26 ное 2025 | 10:55
  • 233
  • 0
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос близо до 1/8-финал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и отборът на Паниониос (Атина) стартираха в категоричен успех 1/16-финалите на третия по сила европейски турнир - Чалъндж къп.

Воденият от Драган Нешич отбор надигра румънския Корона (Брашов) с 3:0 (27:25, 25:16, 25:18) в първи мач от 1/16-финалите на надпреварата, изигран в зала "Андреас Варикас".

Елица Атанасийевич се отчете с 14 точки (3 блока, 58% ефективност в атака - +13) и бе най-резултатна.

14 точки (2 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака - +7) записа Полина Рахимова.

За съперника Симина Страчинеску реализира 15 точки (1 ас, 2 блокади).

Елица Атанасийевич и съотборничките й гостуват в Северната ни съседка на 2 декември (вторник) от 18:00 часа. Тогава те трябва да спечелят само два гейма, за да продължат напред към 1/8-финалите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 05:45
  • 4279
  • 1
Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция

Силен Владимир Гърков с 14 точки и MVP, Сен-Назер на 1/4-финал за Купата на Франция

  • 25 ное 2025 | 23:36
  • 1033
  • 1
Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

Венислав Антов и Туркоа аут от Купата на Франция

  • 25 ное 2025 | 23:21
  • 817
  • 0
Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

Марица вече е в Полша за старта на мачовете от групите на Шампионската лига

  • 25 ное 2025 | 20:58
  • 1592
  • 0
Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

  • 25 ное 2025 | 20:49
  • 942
  • 1
Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив с първа загуба в Русия

  • 25 ное 2025 | 20:12
  • 15284
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 558532
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 7823
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 3897
  • 8
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 5279
  • 5
Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

Тотнъм ще пробва да обърка сметките на Пари Сен Жермен

  • 26 ное 2025 | 07:02
  • 2048
  • 1
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4092
  • 0