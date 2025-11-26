Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос близо до 1/8-финал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и отборът на Паниониос (Атина) стартираха в категоричен успех 1/16-финалите на третия по сила европейски турнир - Чалъндж къп.

Воденият от Драган Нешич отбор надигра румънския Корона (Брашов) с 3:0 (27:25, 25:16, 25:18) в първи мач от 1/16-финалите на надпреварата, изигран в зала "Андреас Варикас".

Елица Атанасийевич се отчете с 14 точки (3 блока, 58% ефективност в атака - +13) и бе най-резултатна.

14 точки (2 аса, 1 блок, 44% ефективност в атака - +7) записа Полина Рахимова.

За съперника Симина Страчинеску реализира 15 точки (1 ас, 2 блокади).

Елица Атанасийевич и съотборничките й гостуват в Северната ни съседка на 2 декември (вторник) от 18:00 часа. Тогава те трябва да спечелят само два гейма, за да продължат напред към 1/8-финалите.